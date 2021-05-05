Можем кое-что видеть и слышать, – в ГПСУ оценили вероятность вторжения России со стороны Крыма
Сергей Дейнеко заявил, что возможность наступления России со временно оккупированного Крыма существует. Однако, по его словам, что планирует руководство страны-агрессора – неизвестно.
Источник:"РБК-Украина"
Глава Государственной пограничной службы отметил, что возможно лишь констатировать факты о сосредоточении в том или ином месте определенных группировок российских вооруженных сил.
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Мы можем также кое-что видеть и кое-что слышать, но знать стратегические замыслы военно-политического руководства России, к сожалению, мы не можем. Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма,
– сказал глава ГПСУ.
В то же время он объяснил, что Россия начала отвод войск, но "нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, оружия и техники".
Россия стягивала войска к границам Украины
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в конце марта заявил, что Россия перебрасывает своих военных и технику к границам Украины и во временно оккупированный Крым.
- Через несколько недель, 22 апреля, страна-агрессор сообщила об отводе своих сил. Мол, их на границу с Украиной стягивали из-за "внезапной проверки войск".
- Однако 23 апреля международные расследователи проинформировали, что техника 41 армии России останется возле нашей границы.
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