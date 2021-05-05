Сергей Дейнеко заявил, что возможность наступления России со временно оккупированного Крыма существует. Однако, по его словам, что планирует руководство страны-агрессора – неизвестно.

Глава Государственной пограничной службы отметил, что возможно лишь констатировать факты о сосредоточении в том или ином месте определенных группировок российских вооруженных сил.

Читайте также Проекта "Стена" нет, но обустройство границы с Россией еще продолжается, – ГПСУ

Мы можем также кое-что видеть и кое-что слышать, но знать стратегические замыслы военно-политического руководства России, к сожалению, мы не можем. Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма,

– сказал глава ГПСУ.

В то же время он объяснил, что Россия начала отвод войск, но "нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, оружия и техники".

Обратите внимание! США продолжат внимательно наблюдать за отводом войск России от границ Украины. В Пентагоне подчеркнули, что пока рано утверждать, что силы страны-агрессора действительно передислоцировали.

Россия стягивала войска к границам Украины