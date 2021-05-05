Можемо дещо бачити та чути, – у ДПСУ оцінили ймовірність вторгнення Росії з боку Криму
Сергій Дейнеко заявив, що можливість наступу Росії з тимчасово окупованого Криму існує. Однак, за його словами, що планує керівництво країни-агресора – невідомо.
Джерело:"РБК-Україна"
Голова Державної прикордонної служби зазначив, що можливо лише констатувати факти про зосередження у тому чи тому місці певних угруповань російських збройних сил.
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Ми можемо також дещо бачити і дещо чути, але знати стратегічні замисли військово-політичного керівництва Росії, на жаль, ми не можемо. Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму,
– сказав глава ДПСУ.
Водночас він пояснив, що Росія почала відведення військ, але "не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, зброї та техніки".
Росія стягувала війська до кордонів України
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наприкінці березня заявив, що Росія перекидає своїх військових і техніку до кордонів України та у тимчасово окупований Крим.
- Через декілька тижнів, 22 квітня, країна-агресор повідомила про відвід своїх сил. Мовляв, їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".
- Однак 23 квітня міжнародні розслідувачі поінформували, що техніка 41 армії Росії залишиться біля нашого кордону.
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