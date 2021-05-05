Сергій Дейнеко заявив, що можливість наступу Росії з тимчасово окупованого Криму існує. Однак, за його словами, що планує керівництво країни-агресора – невідомо.

Голова Державної прикордонної служби зазначив, що можливо лише констатувати факти про зосередження у тому чи тому місці певних угруповань російських збройних сил.

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Ми можемо також дещо бачити і дещо чути, але знати стратегічні замисли військово-політичного керівництва Росії, на жаль, ми не можемо. Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму,

– сказав глава ДПСУ.

Водночас він пояснив, що Росія почала відведення військ, але "не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, зброї та техніки".

Зверніть увагу! США продовжать уважно спостерігати за відведенням військ Росії від кордонів України. У Пентагоні наголосили, що поки зарано стверджувати, що сили країни-агресора справді передислокували.

Росія стягувала війська до кордонів України