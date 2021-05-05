Проєкту "Стіна" немає, але облаштування кордону з Росією ще триває, – ДПСУ
Сергій Дейнеко заявив, що наразі триває процес облаштування кордону з Росією. Однак, за його словами, проєкту "Стіна" – немає.
Джерело:"РБК-Україна"
Глава Держприкордонслужби зазначив, що зараз проводиться облаштування протитанкового рову, контрольно-слідової смуги та рокадної дороги, а також створюється система відеоспостереження.
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Ми будуємо вежі, на які встановлюємо відеокамери та тепловізори, які постійно у форматі 24/7 забезпечують контроль за державним кордоном. Це найбільш ефективна система, яка дозволяє повністю виключити людський фактор,
– сказав керівник ДПСУ.
Він наголосив, що тільки від України залежить, як саме буде облаштований кордон з Росією.
Проєкту "Стіна" – немає
Сергій Дейнеко зауважив, що проєкту "Стіна" – немає, така назва збереглася лише у побуті. За його словами, не існує такої стіни, яка б "стала своєрідним саркофагом від російських "Іскандерів" і танків".
Єдиною стіною може бути готовність до самопожертви і мужність наших воїнів з ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та всіх інших сил безпеки й оборони,
– додав прикордонник.
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