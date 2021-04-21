Українських прикордонників на північних рубежах нашої країни з Білоруссю перевели на посилений режим несення служби. Однак наразі на цих ділянках не фіксують скупчень військових підрозділів і техніки.

У Держприкордонслужбі зазначили, що посилений режим несення служби передбачає збільшення кількість нарядів, а також максимальну активізацію підрозділів для відстеження ситуації у прикордонних районах.

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Взагалі цьому напрямку приділяється суттєва увага. Враховуючи тісну співпрацю цієї країни з Росією, особливо в контексті згадки зовнішнього кордону Союзної держави Білорусі і Росії,

– сказав спікер ДПСУ Андрій Демченко.

Речник відомства нагололос, що обстановка на кордоні залишається спокійною. За його словами, наразі та не фіксують скупчення військових підрозділів або техніки. Нестандартних ситуацій поки теж не фіксувалося.

Зі свого боку командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв також не бачить загрози зі сторони Білорусі: "Там є російські війська, але їх накопичення не відбувається".

Зверніть увагу! 15 квітня українські прикордонники відпрацювали захист українсько-молдовського кордону. Зокрема, зосередилися на питання прикриття узбережжя моря та лиману.

Раніше повідомлялося, що на кордоні України з Білоруссю у межах Рівненської області запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.

Обмеження діятимуть у межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської ОТГ Сарненського та Вараського районів.