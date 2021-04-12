На кордоні з Білоруссю на Рівненщині продовжили режимні обмеження
На кордоні України з Білоруссю у межах Рівненської області запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження. Оскільки дія попереднього наказу щодо обмежень закінчилась, прикордонники продовжили терміни його виконання. Тепер обмеження діятимуть до 31 грудня 2021 року.
Джерело:фейсбук Північного кордону
Про це розповіли 24 каналу у Держприкордонслужбі. Окрім того, пресцентр ДПСУ розмістив уточнення щодо обмежень.
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Обмеження для того, щоб люди дотримувалися прикордонного режиму у контрольовано прикордонному районі і не намагалися наблизитися до кордону без відома прикордонників,
– заявили у відомстві.
Які обмеження запровадили
- Не можна проводити різного роду роботи з 22:00 до 06:00 у смузі місцевості від прикордонних знаків в глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів.
- Заборонений рух транспортних засобів та осіб дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до лінії державного кордону. Термін з 22.00 до 06:00.
- Не можна ставити транспортні засоби та техніку на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктами пропуску. У тому разі, якщо вони не пов'язані з технічними несправностями та перебуванням перед пунктами пропуску в очікуванні перетину державного кордону.
- Заборонений рух транспорту в об'їзд автомобільних доріг, посадка та висадка осіб, здійснення розворотів без фактичного перетину кордону.
- Польоти літальних апаратів без інформування прикордонників – заборонені (слід повідомити не пізніше ніж за 24 години).
- Підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього осіб, які не мають документів, що посвідчують їх особу, – не можна.
- Заборонений вихід плавучих засобів на озера та інші водойми, які перебувають у контрольованому прикордонному районі чи прикордонній смузі без завчасного інформування (не пізніше ніж за 1 годину).
- Про проведення водолазних робіт потрібно попереджати за 24 години.
- Заборонена зупинка не пасажирських потягів при в'їзді на митну територію України від лінії державного кордону до залізничної станції "Сарни".
Обмеження діятимуть у межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської ОТГ Сарненського та Вараського районів.
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