На кордоні України з Білоруссю у межах Рівненської області запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження. Оскільки дія попереднього наказу щодо обмежень закінчилась, прикордонники продовжили терміни його виконання. Тепер обмеження діятимуть до 31 грудня 2021 року.

Про це розповіли 24 каналу у Держприкордонслужбі. Окрім того, пресцентр ДПСУ розмістив уточнення щодо обмежень.

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Обмеження для того, щоб люди дотримувалися прикордонного режиму у контрольовано прикордонному районі і не намагалися наблизитися до кордону без відома прикордонників,

– заявили у відомстві.

Які обмеження запровадили

Не можна проводити різного роду роботи з 22:00 до 06:00 у смузі місцевості від прикордонних знаків в глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів.

Заборонений рух транспортних засобів та осіб дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до лінії державного кордону. Термін з 22.00 до 06:00.

Не можна ставити транспортні засоби та техніку на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктами пропуску. У тому разі, якщо вони не пов'язані з технічними несправностями та перебуванням перед пунктами пропуску в очікуванні перетину державного кордону.

Заборонений рух транспорту в об'їзд автомобільних доріг, посадка та висадка осіб, здійснення розворотів без фактичного перетину кордону.

Польоти літальних апаратів без інформування прикордонників – заборонені (слід повідомити не пізніше ніж за 24 години).

Підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього осіб, які не мають документів, що посвідчують їх особу, – не можна.

Заборонений вихід плавучих засобів на озера та інші водойми, які перебувають у контрольованому прикордонному районі чи прикордонній смузі без завчасного інформування (не пізніше ніж за 1 годину).

Про проведення водолазних робіт потрібно попереджати за 24 години.

Заборонена зупинка не пасажирських потягів при в'їзді на митну територію України від лінії державного кордону до залізничної станції "Сарни".

Обмеження діятимуть у межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської ОТГ Сарненського та Вараського районів.