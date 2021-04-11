Російська Федерація нарощує сили та "брязкає" зброєю поблизу українських кордонів. Однак, що б не трапилось, їх є кому захистити.

Яка ситуація зараз на кордонах з Росією

Місто Мар'їнка – західна околиця окупованого Донецька. За неї билися двічі – у 2014 та 2015 роках. Тоді українські військові остаточно звільнили містечко.

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Сьогодні на підступах до Мар'їнки розташовані їхні позиції, а на трасі Донецьк – Курахове – пункт в'їзду-виїзду. До початку пандемії КПВВ щодня обслуговував до десяти тисяч людей. Та вже майже рік пропуск заблоковано. "Влада" фейкових республік пояснює це профілактикою поширення коронавірусу. Насправді ж причини – в іншому.

"Вони переслідують свої інтереси, такі, які вигідні їм. Щоб люди не ходили сюди, не отримували пенсії, необхідні, якісні українські продукти, не відвідували родичів, не провідували і не бачили, що тут відбувається, які позитивні зміни", – пояснив заступник директора Департаменту адміністрації ДПСУ Юрій Лисюк.

Попри відсутність людей, прикордонники – щодня на службі. Вони звикли тримати себе у тонусі: будують укріплення та тренуються на випадок загострення ситуації.

Росія стягує зброю

На лінії розмежування Донецький напрямок – один з найгарячіших. Про це точно знають прикордонники, які несуть службу на блок-пості першого оборонного рубежу. Він розташований перед КПВВ. Хлопці розрізняють калібр снаряду за звуком, а свист куль та вибухи мін – порушують нічну тишу регулярно.

Відстань між українськими та ворожими позиціями невелика. Найбільш небезпечно – уночі, але обстрілюють і вдень. У квітні 2019 року о 10 ранку почався обстріл нульового блок-поста. Присутність цивільних бойовиків не зупинила. Прикордонники одразу кинулись прикривати наляканих людей, і цивільні не постраждали.

До речі, саме тут окупанти не раз випробовували лазерну зброю, яка травмує очі через оптичні прилади. Аби уникати цього, прикордонники оптимізували "техніку" і тепер слідкують за ворогом через екран смартфона.

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Останнім часом ситуація на лінії розмежування загострилася, але прикордонники впевнені: готові дати гідну відсіч агресору.

"У нас є ризики незаконного переміщення через лінію розмежування зброї, наркотиків, боєприпасів, засилання на підконтрольну територію агентури противника, а також диверсійно-розвідувальних груп", – пояснив заступник начальника східного регіонального управління ДПСУ Андрій Тишкевич.



Росія стягує військо до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація на КПВВ "Майорське"

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" розташований на дорожньому коридорі Горлівка-Бахмут, що на Донеччині. Проте ним користувалися й мешканці окупованої території Луганщини. Донедавна у "Майорському" яблуку ніде було впасти, тепер – тиша.

Сьогодні КПВВ та його нульовий блок-пост зачинені на невизначений термін. Дорогу на "нулі" закривають металеві "їжаки" і маскувальна сітка. Такі "декорації" неначе ширма розділяють 2 світи.



КПВВ та його нульовий блок-пост розділяють "їжаки" та колючий дріт / Колаж 24 каналу

"ДПСУ в цілому і органи, і підрозділи угрупування, які виконують завдання у складі ООС, готуються до того, щоб за настанням певних умов, вийти на державний кордон, взяти його під охорону і забезпечити його охорону", – зазначив Андрій Тишкевич.

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