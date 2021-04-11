Российская Федерация наращивает силы и "бряцает" оружием вблизи украинских границ. Однако что бы ни случилось - их есть кому защитить.

Какая ситуация сейчас на границах с Россией

Город Марьинка – западная окраина оккупированного Донецка. За нее сражались дважды – в 2014 и 2015 годах. Тогда украинские военные окончательно освободили городок.

Обратите внимание Линия разграничения в руках Кремля: боевики блокируют пропуск людей на Донбассе

Сегодня на подступах к Марьинке расположены их позиции, а на трассе Донецк – Курахово – пункт въезда-выезда. К началу пандемии КПВВ ежедневно обслуживал до десяти тысяч человек. Но уже почти год пропуск заблокирован. "Власть" фейковых республик объясняет это профилактикой распространения коронавируса. На самом же деле причины – в другом.

"Они преследуют свои интересы, такие, которые выгодны им. Чтобы люди не ходили сюда, не получали пенсии, необходимые, качественные украинские продукты, не посещали родственников, не навещали и не видели, что здесь происходит, какие позитивные изменения", – пояснил заместитель директора Департамента администрации ГПСУ Юрий Лысюк.

Несмотря на отсутствие людей, пограничники – ежедневно на службе. Они привыкли держать себя в тонусе: строят укрепления и тренируются на случай обострения ситуации.

Россия стягивает оружие

На линии разграничения Донецкое направление – одно из самых горячих. Об этом точно знают пограничники, которые несут службу на блок-посту первого оборонительного рубежа. Он расположен перед КПВВ. Ребята различают калибр снаряда по звуку, а свист пуль и взрывы мин – нарушают ночную тишину регулярно.

Расстояние между украинскими и вражескими позициями невелико. Наиболее опасно – ночью, но обстреливают и днем. В апреле 2019 года в 10 утра начался обстрел нулевого блок-поста. Присутствие гражданских боевиков не остановило. Пограничники сразу бросились прикрывать напуганных людей, и гражданские не пострадали.

Кстати, именно здесь оккупанты не раз испытывали лазерное оружие, которое травмирует глаза через оптические приборы. Чтобы избегать этого, пограничники оптимизировали "технику" и теперь следят за врагом через экран смартфона.

Интересно Были в оккупированном Крыму – нельзя в Украину: пограничники не впустили российских моряков

В последнее время ситуация на линии разграничения обострилась, но пограничники уверены: готовы дать достойный отпор агрессору.

"У нас есть риски незаконного перемещения через линию разграничения оружия, наркотиков, боеприпасов, ссылки на подконтрольную территорию агентуры противника, а также диверсионно-разведывательных групп", – пояснил заместитель начальника восточного регионального управления ГПСУ Андрей Тышкевич.



Россия стягивает войско к границам с Украиной / инфографика 24 канала

Какова ситуация на КПВВ "Майорское"

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" расположен на дорожном коридоре Горловка – Бахмут Донецкой области. Однако им пользовались и жители оккупированной территории Луганщины. До недавнего времени в "Майорском" яблоку негде было упасть, теперь – тишина.

Сегодня КПВВ и его нулевой блок-пост закрыты на неопределенный срок. Дорогу на "нуле" закрывают металлические "ежи" и маскировочная сетка. Такие "декорации", будто ширма, разделяют 2 мира.



КПВВ и его нулевой блок-пост разделяют "ежи" и колючая проволока / Коллаж 24 канала

"ГНСУ в целом и органы и подразделения группировки, которые выполняют задачи в составе ООС, готовятся к тому, чтобы с наступлением определенных условиях, выйти на государственную границу, взять ее под охрану и обеспечить ее охрану", – отметил Андрей Тышкевич.

К слову Война на Донбассе: сколько военных уже погибли в 2021 году

О фальшивом акцизе на алкогольном рынке Украины и суперспособности пограничников на Аляске – смотрите в программе.