Государственная пограничная служба выявляет и привлекает к ответственности лиц, которые незаконно посещают временно оккупированные Россией территории. Так, в Николаеве не пропустили трех российских моряков.

Российских моряков проверяли 7 апреля в пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт". Пограничники оформляли судно из Турции.

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Наряд отдела "Николаев" обнаружил 3 россиян, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали оккупированный Крым.

Россиянам запретили въезд в Украину на 3 года

Из-за таких обстоятельств на украинскую территорию российских моряков не впустили. Иностранцам запретили въезд в Украину на 3 года.

Иностранцы должны сообщать цель визита в Украину

Отметим, ранее руководитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что отныне все иностранцы, которые въезжают в Украину, должны будут назвать цель визита в страну. Если же иностранные граждане не смогут этого сделать, то им могут отказать во въезде.

Что должны иметь иностранцы при въезде:

– полис страхования;

– отрицательный тест на COVID-19.