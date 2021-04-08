Были в оккупированном Крыму – нельзя быть в Украине: пограничники не впустили российских моряков
Государственная пограничная служба выявляет и привлекает к ответственности лиц, которые незаконно посещают временно оккупированные Россией территории. Так, в Николаеве не пропустили трех российских моряков.
Источник:Госпогранслужба
Российских моряков проверяли 7 апреля в пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт". Пограничники оформляли судно из Турции.
Актуально Снимали воинскую часть с дрона: в Одессе задержали студентов из Индии
Наряд отдела "Николаев" обнаружил 3 россиян, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали оккупированный Крым.
Россиянам запретили въезд в Украину на 3 года
Из-за таких обстоятельств на украинскую территорию российских моряков не впустили. Иностранцам запретили въезд в Украину на 3 года.
Иностранцы должны сообщать цель визита в Украину
Отметим, ранее руководитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что отныне все иностранцы, которые въезжают в Украину, должны будут назвать цель визита в страну. Если же иностранные граждане не смогут этого сделать, то им могут отказать во въезде.
Поделиться новостью