Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что отныне все иностранцы, въезжающие в Украину должны будут назвать цель визита в страну. Если же иностранные граждане не смогут этого сделать, то им могут отказать во въезде.

Об этом заявил Андрей Демченко в эфире одного из украинских телеканалов. Он также напомнил, что иностранцы должны иметь соответствующие паспортные документы.

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Демченко отметил, что отныне все иностранные граждане, въезжающие на территорию Украины, должны подтвердить цель своей поездки. Кроме того, иностранцы должны иметь:

полис страхования;

отрицательный тест на COVID-19.

Других отдельных норм, которые бы касались иностранцев по возрасту или полу, нет. Однако иностранцам нужно соблюдать наше законодательство и подтверждать цель своей поездки в Украину,

– отметил спикер Госпогранслужбы.

Заметим, что Демченко не объяснил, каким образом иностранцы должны подтвердить цель визита. Но, если вы едете с туристической целью, то подтверждением могут стать документы об аренде апартаментов или обратные билеты.

Обратите внимание! Новое правило не распространяется на украинских граждан, возвращающихся из-за рубежа.

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