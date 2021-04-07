Украина изменила правила въезда: иностранцы должны подтвердить цель визита
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что отныне все иностранцы, въезжающие в Украину должны будут назвать цель визита в страну. Если же иностранные граждане не смогут этого сделать, то им могут отказать во въезде.
Источник:24 канал
Об этом заявил Андрей Демченко в эфире одного из украинских телеканалов. Он также напомнил, что иностранцы должны иметь соответствующие паспортные документы.
Важно Пограничников проверяют на детекторе лжи: зачем и сколько часов это длится
Что изменится
Демченко отметил, что отныне все иностранные граждане, въезжающие на территорию Украины, должны подтвердить цель своей поездки. Кроме того, иностранцы должны иметь:
- полис страхования;
- отрицательный тест на COVID-19.
Других отдельных норм, которые бы касались иностранцев по возрасту или полу, нет. Однако иностранцам нужно соблюдать наше законодательство и подтверждать цель своей поездки в Украину,
– отметил спикер Госпогранслужбы.
Заметим, что Демченко не объяснил, каким образом иностранцы должны подтвердить цель визита. Но, если вы едете с туристической целью, то подтверждением могут стать документы об аренде апартаментов или обратные билеты.
Как сейчас попасть в Украину
- Кабинет Министров 22 марта ужесточил правила въезда в Украину для иностранцев. Теперь в наше государство впускать людей будут только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.
- Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны пойти на самоизоляцию на 14 дней независимо от того, в какой зоне страна, откуда они въезжают.
- От самоизоляции освобождаются украинцы, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позднее, чем за 48 часов.
Поделиться новостью