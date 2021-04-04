Использовать человеческие эмоции для проверки начали еще в древности. Сегодня же подозреваемых, чиновников или просто претендентов на должности тестируют на специальном оборудовании – детекторе лжи.

Что на самом деле скрывается за таким исследованием, и кто и почему сдает экзамен на честность в пограничной службе – читайте дальше.

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Многие представляют проверку на полиграфе так – к телу подсоединяют различные датчики и специалист начинает тестирование. Ответил на несколько вопросов – и компьютер покажет результат: солгал или нет. На самом деле процесс гораздо сложнее.

Профессиональное полиграфологическое обследование состоит из трех этапов:

подготовка;

опрос;

анализ полиграмм.

До и после него специалисты обязательно проводят собеседование.

"В полиграфологическом исследовании очень большая роль возлагается на специалиста полиграфа. Очень важный аспект имеет именно подготовка, психологическая подготовка человека к самой процедуре. Не просто посадить человека на полиграф, сразу задать вопрос и записать, а именно психологическая подготовка", – сказал начальник Главного центра полиграфологических исследований Госпогранслужбы Украины Сергей Гычка.

Тестирование добровольное: человек имеет право отказаться на любом этапе.

Сколько времени занимает проверка на полиграфе

В пограничной службе такие проверки проводятся с 2017 года. За это время их прошли почти 2 тысячи человек. Это кандидаты на новые должности и фигуранты служебных расследований.

Все люди, которые приходят к нам для прохождения опроса с применением полиграфа, им разъясняются их права, обязанности по нашей работе. И только после получения добровольного согласия проводится полный опрос с применением полиграфа,

– отметил Сергей Гычка.

Каждый этап исследования важен. В целом они длятся не один час. "Точные кадровые проверки – это от 4 до 7 вопросов. Это занимает от 2 до 6, 7 часов", – заявил заместитель начальника главного центра Александр Хлупянец.



Проверка на полиграфе может занять от 2 до 6 часов / Фото 24 канала

Можно ли обмануть полиграф

Специалисты имеют на это профессиональный ответ. "Полиграф, как прибор, обмануть невозможно. Возможно обмануть неопытного полиграфолога", – отметил Александр Хлупянец.

Человеческий фактор обычно может проявиться на третьем этапе исследования, когда делается вывод. Зная это, полиграфологи предполагают вероятность ошибки. Как правило, она составляет 5%. Возможно поэтому такие результаты пока не являются доказательной базой в суде.

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"Кто-то может сказать, что это хорошо. Кто-то может сказать, что это плохо. Лично я считаю, поскольку у нас отрасль полиграфа в стране развивается, то это направление нужно еще сначала хорошо изучить, чтобы суд мог его рассмотреть, как доказательную сферу", – пояснил начальник Главного центра полиграфологических исследований Госпогранслужбы Украины Сергей Гычка.



Тестирование на полиграфе является добровольным / Фото 24 канала

Использование полиграфа имеет свои особенности, правовые рамки и принципы. Чтобы получить точный результат, нужен комплексный подход и мастерство.

Мы вкладываем максимально усилий и частичку своей души, это обязательно, для того, чтобы достичь успешного результата,

– отметил Гычка.

Полиграф показывает: можно ли доверять тому или иному должностному лицу сегодня. Однако даже положительное заключение не является гарантией, что человек не совершит что-то плохое в будущем. Поэтому повторные проверки у пограничников – тоже не редкость.

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