Використовувати людські емоції для перевірки почали ще у давнину. Сьогодні ж підозрюваних, чиновників чи просто претендентів на посади тестують на спеціальному обладнанні – детекторі брехні.

Що насправді криється за таким дослідженням, та хто і чому складає іспит на чесність у прикордонній службі – читайте далі.

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Багато хто уявляє перевірку на поліграф так – до тіла під'єднують різні датчики і фахівець розпочинає тестування. Відповів на кілька запитань – і комп'ютер покаже результат: збрехав чи ні. Насправді процес набагато складніший.

Професійне поліграфологічне обстеження складається з трьох етапів:

підготовка;

опитування;

аналіз поліграм.

До і після нього фахівці обов'язково проводять співбесіду.

"В поліграфологічному дослідженні дуже велика роль покладається на спеціаліста поліграфа. Дуже важливий аспект має саме підготовка, психологічна підготовка людини до самої процедури. Не просто посадити людину на поліграф, відразу поставити запитання і записати, а саме психологічна підготовка", – сказав начальник Головного центру поліграфологічних досліджень Держприкордонслужби України Сергій Гичка.

Тестування добровільне: людина має право відмовитися на будь-якому етапі.

Скільки часу займає перевірка на поліграфі

У прикордонній службі такі перевірки проводять з 2017 року. За цей час їх пройшли майже 2 тисячі осіб. Це кандидати на нові посади і фігуранти службових розслідувань.

Всі люди, які приходять до нас для проходження опитування із застосуванням поліграфу, їм роз'яснюються їхні права, обов'язки щодо нашої роботи. І лише після отримання добровільної згоди проводиться повне опитування із застосуванням поліграфа,

– наголосив Сергій Гичка.

Кожен етап дослідження важливий. Загалом вони тривають не одну годину. "Найточніші кадрові перевірки – це від 4 до 7 запитань. Це займає від 2 до 6, 7 годин", – заявив заступник начальника головного центру Олександр Хлупянець.



Перевірка на поліграфі може зайняти від 2 до 6 годин / Фото 24 каналу

Чи можна обдурити поліграф

Фахівці мають на це професійну відповідь. "Поліграф, як прилад, обманути неможливо. Можливо обманути недосвідченого поліграфолога", – зазначив Олександр Хлупянець.

Людський фактор зазвичай може проявитися на третьому етапі дослідження, коли робиться висновок. Знаючи це, поліграфологи припускають ймовірність помилки. Як правило, вона складає 5%. Можливо тому такі результати наразі не є доказовою базою у суді.

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"Хтось може сказати, що це добре. Хтось може сказати, що це погано. Особисто я вважаю, оскільки в нас галузь поліграфа в країні розвивається, то цей напрямок потрібно ще спочатку добре вивчити, щоб суд міг його розглянути, як доказову сферу", – пояснив начальник Головного центру поліграфологічних досліджень Держприкордонслужби України Сергій Гичка.



Тестування на поліграфі є добровільним / Фото 24 каналу

Використання поліграфа має свої особливості, правові рамки та принципи. Аби отримати точний результат, потрібен комплексний підхід та майстерність.

Ми вкладаємо максимально зусиль і частинку своєї душі, це обов'язково, для того, щоб досягнути успішного результату,

– зазначив Гичка.

Поліграф показує: чи можна довіряти тій чи іншій посадовій особі сьогодні. Однак навіть позитивний висновок не є гарантією, що людина не скоїть щось погане у майбутньому. Тому повторні перевірки у прикордонників – теж не рідкість.

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