Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що відтепер всі іноземці, які в'їжджають в Україну повинні будуть назвати мету візиту в країну. Якщо ж іноземні громадяни не зможуть цього зробити, то їм можуть відмовити у в'їзді.

Про це заявив Андрій Демченко в ефірі одного з українських телеканалів. Він також нагадав, що іноземці повинні мати відповідні паспортні документи.

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Що зміниться

Демченко наголосив, що відтепер усі іноземні громадяни, які в'їжджають на територію України, повинні підтвердити мету своєї поїздки. Крім того, іноземці зобов'язані мати:

поліс страхування;

негативний тест на COVID-19.

Інших окремих норм, які б стосувалися іноземців за віком чи статтю, немає. Однак іноземцям потрібно дотримуватися нашого законодавства і підтверджувати мету своєї поїздки в Україну,

– зазначив речник Держприкордонслужби.

Зауважимо, що Демченко не пояснив, в який спосіб іноземці мають підтвердити мету візиту. Але, якщо ви їдете з туристичною метою, то підтвердженням можуть стати документи про оренду апартаментів чи зворотні квитки.

Зверніть увагу! Нове правило не поширюється на українських громадян, які повертаються з-за кордону.

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