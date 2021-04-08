Державна прикордонна служба виявляє та притягує до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані Росією території. Так, у Миколаєві не пропустили трьох російських моряків.

Російських моряків перевіряли 7 квітня у пункті пропуску "Миколаївський морський торгівельний порт". Прикордонники оформляли судно з Туреччини.

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Наряд відділу "Миколаїв" виявив 3 росіян, які у вересні 2020 року незаконно відвідували окупований Крим.

Росіянам заборонили в'їзд в Україну на 3 роки

Через такі обставини на українську території російських моряків не впустили. Іноземцям заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

Іноземці мають повідомляти мету візиту в Україну

Зазначимо, раніше керівник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що відтепер всі іноземці, які в'їжджають в Україну повинні будуть назвати мету візиту в країну. Якщо ж іноземні громадяни не зможуть цього зробити, то їм можуть відмовити у в'їзді.

Що повинні мати іноземці при в'їзді:

– поліс страхування:

– негативний тест на COVID-19.