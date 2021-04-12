На границе Украины с Беларусью в пределах Ровненской области ввели дополнительные временные режимные ограничения. Поскольку действие предыдущего приказа об ограничениях закончилось, пограничники продлили сроки его выполнения. Теперь ограничения будут действовать до 31 декабря 2021 года.

Об этом рассказали 24 каналу в Госпогранслужбе. Кроме того, пресс-центр ГНСУ разместил уточнения ограничений.

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Ограничения для того, чтобы люди придерживались пограничного режима в контролируемо пограничном районе и не пытались приблизиться к границе без ведома пограничников,

– заявили в ведомстве.

Какие ограничения ввели

Нельзя проводить разного рода работы с 22:00 до 06:00 в полосе местности от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров.

Запрещено движение транспортных средств и лиц по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к линии государственной границы. Срок с 22:00 до 06:00.

Нельзя ставить транспортные средства и технику на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктов пропуска. В том случае, если они не связаны с техническими неисправностями и пребыванием перед пунктами пропуска в ожидании пересечения границы.

Запрещено движение транспорта в объезд автомобильных дорог, посадка и высадка лиц, осуществление разворотов без фактического пересечения границы.

Полеты летательных аппаратов без информирования пограничников – запрещены (следует сообщить не позднее чем за 24 часа).

Подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него лиц, которые не имеют документов, удостоверяющих их личность, – нельзя.

Запрещен выход плавучих средств на озера и другие водоемы, которые находятся в контролируемом пограничном районе или пограничной полосе без заблаговременного информирования (не позже чем за 1 час).

О проведении водолазных работ нужно предупреждать за 24 часа.

Запрещена остановка не пассажирских поездов при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции "Сарны".

Ограничения будут действовать в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцкой, Локницкой и Зареченской ОТО Сарненского и Варашского районов.