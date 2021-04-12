На границе с Беларусью на Ровненщине продлили режимные ограничения
На границе Украины с Беларусью в пределах Ровненской области ввели дополнительные временные режимные ограничения. Поскольку действие предыдущего приказа об ограничениях закончилось, пограничники продлили сроки его выполнения. Теперь ограничения будут действовать до 31 декабря 2021 года.
Источник:фейсбук Северной границы
Об этом рассказали 24 каналу в Госпогранслужбе. Кроме того, пресс-центр ГНСУ разместил уточнения ограничений.
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Ограничения для того, чтобы люди придерживались пограничного режима в контролируемо пограничном районе и не пытались приблизиться к границе без ведома пограничников,
– заявили в ведомстве.
Какие ограничения ввели
- Нельзя проводить разного рода работы с 22:00 до 06:00 в полосе местности от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров.
- Запрещено движение транспортных средств и лиц по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к линии государственной границы. Срок с 22:00 до 06:00.
- Нельзя ставить транспортные средства и технику на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктов пропуска. В том случае, если они не связаны с техническими неисправностями и пребыванием перед пунктами пропуска в ожидании пересечения границы.
- Запрещено движение транспорта в объезд автомобильных дорог, посадка и высадка лиц, осуществление разворотов без фактического пересечения границы.
- Полеты летательных аппаратов без информирования пограничников – запрещены (следует сообщить не позднее чем за 24 часа).
- Подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него лиц, которые не имеют документов, удостоверяющих их личность, – нельзя.
- Запрещен выход плавучих средств на озера и другие водоемы, которые находятся в контролируемом пограничном районе или пограничной полосе без заблаговременного информирования (не позже чем за 1 час).
- О проведении водолазных работ нужно предупреждать за 24 часа.
- Запрещена остановка не пассажирских поездов при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции "Сарны".
Ограничения будут действовать в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцкой, Локницкой и Зареченской ОТО Сарненского и Варашского районов.
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