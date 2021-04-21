Украинских пограничников на северных рубежах нашей страны с Беларусью перевели на усиленный режим несения службы. Однако сейчас на этих участках не фиксируют скоплений воинских подразделений и техники.

В Госпогранслужбе отметили, что усиленный режим несения службы предусматривает увеличение количества нарядов, а также максимальную активизацию подразделений для отслеживания ситуации в приграничных районах.

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Вообще этому направлению уделяется существенное внимание. Учитывая тесное сотрудничество этой страны с Россией, особенно в контексте упоминания внешней границы Союзного государства Беларуси и России,

– сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Представитель ведомства подчеркнул, что обстановка на границе остается спокойной. По его словам, сейчас не фиксируют скопления воинских подразделений или техники. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось.

Со своей стороны командующий Объединенных сил Сергей Наев также не видит угрозы со стороны Беларуси: "там есть российские войска, но их накопления не происходит".

Обратите внимание! 15 апреля украинские пограничники отработали защиту украинско-молдавской границы. В частности, сосредоточились на вопросе прикрытия побережья моря и лимана.

Ранее сообщалось, что на границе Украины с Беларусью в пределах Ровенской области ввели дополнительные временные режимные ограничения.

Ограничения будут действовать в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцкой, Локницкой и Зареченской ОТГ Сарненского и Варасского районов.