Украинские пограничники отработали защиту украинско-молдавской границы
Подразделения быстрого реагирования Госпогранслужбы Украины 15 апреля устроили учения. Во время них пограничники отработали практические элементы охраны украинско-молдавской границы.
Источник:МВД Украины
Во время учений пограничники обратят особое внимание на вопросы прикрытия побережья моря и лимана.
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Главной задачей учений стала отработка совместных действий для недопущения провокаций на границе.
Ситуация на украинско-молдавской границе и в пограничных районах остается контролируемой и стабильной,
– заявили в МВД Украины.
Учения украинских пограничников: смотрите видео
Заметим, что сейчас ситуация на украинско-молдавской границе вызывает определенные беспокойства. Все из-за российской военной техники, которую заметили в Приднестровье. На видео, опубликованном в соцсетях, видно как несколько российских БТРов едут в неизвестном направлении.
Перемещение российской военной техники зафиксировали в районе аэродрома Тирасполь. Это – лишь в 13 километрах от границы с Украиной. Кроме того, официально в Приднестровье находится примерно 1 700 российских военных. Однако реальная численность контингента неизвестна.
Добавим, что по данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной.
Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала
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