Подразделения быстрого реагирования Госпогранслужбы Украины 15 апреля устроили учения. Во время них пограничники отработали практические элементы охраны украинско-молдавской границы.

Во время учений пограничники обратят особое внимание на вопросы прикрытия побережья моря и лимана.

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Главной задачей учений стала отработка совместных действий для недопущения провокаций на границе.

Ситуация на украинско-молдавской границе и в пограничных районах остается контролируемой и стабильной,

– заявили в МВД Украины.

Учения украинских пограничников: смотрите видео

Заметим, что сейчас ситуация на украинско-молдавской границе вызывает определенные беспокойства. Все из-за российской военной техники, которую заметили в Приднестровье. На видео, опубликованном в соцсетях, видно как несколько российских БТРов едут в неизвестном направлении.

Перемещение российской военной техники зафиксировали в районе аэродрома Тирасполь. Это – лишь в 13 километрах от границы с Украиной. Кроме того, официально в Приднестровье находится примерно 1 700 российских военных. Однако реальная численность контингента неизвестна.

Обратите внимание! Несмотря на малую площадь, население и общую экономическую несостоятельность, Приднестровье занимает важное стратегическое положение, растянувшись узкой полосой в 10 – 15 километров вдоль молдавско-украинской границы. Это идеальный плацдарм для неожиданного наступления в тыл украинской армии.

Добавим, что по данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной.



Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала