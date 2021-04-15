Підрозділи швидкого реагування Держприкордонслужби України 15 квітня влаштували навчання. Під час них прикордонники відпрацювали практичні елементи охорони українсько-молдовського кордону.

Під час навчань охоронці кордону звернуть особливу увагу на питання прикриття узбережжя моря та лиману.

Важливо На Донбасі фіксують сотні одиниць військової техніки окупантів

Головним завданням навчань стало відпрацювання спільних дій для недопущення провокацій на кодоні.

Ситуація на українсько-молдавському кордоні та в прикордонні залишається контрольованою та стабільною,

– заявили у МВС України.

Навчання українських прикордонників: дивіться відео

Зауважимо, що зараз ситуація на українсько-молдавському кордоні викликає певні занепокоєння. Все через російську військову техніку, яку помітили у Придністров'ї. На відео, оприлюдненому у соцмережах, видно як декілька російських БТРів їдуть у невідомому напрямку.

Переміщення російської військової техніки зафіксували у районі аеродрому Тирасполь. Це – лише за 13 кілометрів від кордону з Україною. Крім того, офіційно у Придністров'ї перебуває приблизно 1 700 російських військових. Однак реальна чисельність контингенту невідома.

Зверніть увагу! Попри малу площу, населення та загальну економічну неспроможність, Придністров'я займає важливе стратегічне положення, розтягнувшись вузькою смугою в 10 – 15 кілометрів уздовж молдавсько-українського кордону. Це ідеальний плацдарм для несподіваного наступу в тили української армії.

Додамо, що за даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною.



Розташування угруповань Росія вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу