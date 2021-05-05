Глава Госпогранслужбы отметил, что сейчас проводится обустройство противотанкового рва, контрольно-следовой полосы и рокадной дороги, а также создается система видеонаблюдения.

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Мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор,

– сказал руководитель ГПСУ.

Он подчеркнул, что только от Украины зависит, как именно будет обустроена граница с Россией.

Проекта "Стена" – нет

Сергей Дейнеко отметил, что проекта "Стена" – нет, такое название сохранилось только в быту. По его словам, не существует такой стены, которая бы "стала своеобразным саркофагом от российских "Искандеров" и танков".

Единой стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны,

– добавил пограничник.

Обратите внимание! "Европейский вал" или "Стена" – проект обустройства государственной границы Украины с Россией. Строительство должно было завершиться в 2018 году, но сроки продлили.