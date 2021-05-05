Проекта "Стена" нет, но обустройство границы с Россией еще продолжается, – ГПСУ
Сергей Дейнеко заявил, что сейчас идет процесс обустройства границы с Россией. Однако, по его словам, проекта "Стена" – нет.
Источник:"РБК-Украина"
Глава Госпогранслужбы отметил, что сейчас проводится обустройство противотанкового рва, контрольно-следовой полосы и рокадной дороги, а также создается система видеонаблюдения.
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Мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор,
– сказал руководитель ГПСУ.
Он подчеркнул, что только от Украины зависит, как именно будет обустроена граница с Россией.
Проекта "Стена" – нет
Сергей Дейнеко отметил, что проекта "Стена" – нет, такое название сохранилось только в быту. По его словам, не существует такой стены, которая бы "стала своеобразным саркофагом от российских "Искандеров" и танков".
Единой стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны,
– добавил пограничник.
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