В миссии США при ОБСЕ сообщили, что Россия продолжает перебрасывать тяжелое вооружение на территорию оккупированного Крыма. Официальный Вашингтон пристально следит за ситуацией.

Исполняющая обязанности руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявила, что Россия перебрасывает в Крым танки и другое оружие. Это происходит, несмотря на заявление страны-оккупанта об уменьшении численности сил.

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Даже после заявлений России о сокращении численности сил вдоль границы с Украиной, Россия недавно перебросила в Крыму десантно-штурмовые элементы, танки T-72Б3, 120-мм минометы, 122-мм гаубицы, бронетранспортеры и другое,

– заявила Розенсток-Силлер.

Детали от Розенсток-Силлер

Представительница ОБСЕ сообщила, что в Крыму Россия продолжает призыв молодых людей.

Кроме того, на оккупированном полуострове ухудшается ситуация с правами людей.

Розенсток-Силлер заявила, что "мы призываем Россию дать указание силам, которые она вооружает, обучает, осуществляет руководство ими и участвует в боях рядом с ними, прекратить такое обращение с СММ".

Также представитель ОБСЕ призвала Россию освободить всех украинцев-политзаключенных, прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма и вывести свои силы с Востока Украины.

Обратите внимание! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "несмотря на анонсированный Россией отвод войск от украинских границ, угроза новых военных провокаций остается неизменной".