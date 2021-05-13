Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отвод российских войск от украинской границы. Он считает, что угроза новых провокаций еще не миновала.

Ведь много военных и техники все еще размещены возле границ с Украиной. Об этом глава МИД сообщил 13 мая, во время пресс-конференции министров иностранных дел Центральноевропейской пятерки.

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13 мая состоялась встреча глав дипломатии Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии. Украина впервые приняла участие в заседании министров иностранных дел Центральноевропейской пятерки.

По итогам встречи, во время брифинга глава МИД Украины отметил, угроза нападения со стороны России все еще не исчезла. Несмотря на то, что Кремль объявил об отводе части российских войск от украинских границ.

Дмитрий Кулеба также поблагодарил европейских партнеров за то, что они готовы оказывать поддержку Украине не только на словах.

Я рассказал министрам, что, несмотря на анонсированный Россией отвод войск от украинских границ, угроза новых военных провокаций остается неизменной. Как и большое количество российских войск и боевой техники вдоль границ Украины,

– прокомментировал он.

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