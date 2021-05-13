Дальнейшее вторжение России: какова вероятность по оценке экспертов
Российская агрессия возле границ с Украиной в последние недели пошла на спад. Впрочем, по мнению экспертов, угроза дальнейшего вторжения все равно остается.
После заявления Шойгу об "уходе" угроза уже не оценивается как "очень вероятная". Однако ряд экспертов считает, что полномасштабное вторжение в Украину возможно с достаточно высокой достоверностью.
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Вторжение в Украину возможно
Уровень угрозы по шкале в 100% оценивают как таковой, что возможен на 35%. Для сравнения: эксперты оценивают как более вероятную отставку правительства Шмыгаля или продолжение сотрудничества с МВФ по сравнению с эскалацией.
Как эксперты оценивают вероятность событий в Украине / Скриншот
Что известно об исследованиях?
Это экспертный опрос "Политический квартал: весна 2021", который провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в течение апреля – мая 2021 года.
Всего опросили 52 экспертов.
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- В конце марта Россия начала активно стягивать войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Перемещение там мотивировали необходимостью учений.
- Украинская разведка предупреждала, что агрессор может готовить провокации и наступление вглубь страны.
- В Пентагоне заявили, что концентрация войск больше, чем была в 2014 году.
- В конце концов глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что "учения закончились успешно" и они будут отводить войска.
- Произошло это после многочисленных призывов Запада к деэскалации.
- Впрочем, как отмечают в штабе ООС, отвод войск происходит медленно. Например, на оккупированных территориях до сих пор остаются 28 тысяч военных из России.
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