Российская агрессия возле границ с Украиной в последние недели пошла на спад. Впрочем, по мнению экспертов, угроза дальнейшего вторжения все равно остается.

После заявления Шойгу об "уходе" угроза уже не оценивается как "очень вероятная". Однако ряд экспертов считает, что полномасштабное вторжение в Украину возможно с достаточно высокой достоверностью.

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Вторжение в Украину возможно

Уровень угрозы по шкале в 100% оценивают как таковой, что возможен на 35%. Для сравнения: эксперты оценивают как более вероятную отставку правительства Шмыгаля или продолжение сотрудничества с МВФ по сравнению с эскалацией.

Обратите внимание! Владимир Зеленский накануне заявил, что недавно Украина пережила угрозу полномасштабного вторжения России. Хотя эскалацию удалось решить, гарантировать, что Россия не пойдет на дальнейшие атаки, не может никто.



Как эксперты оценивают вероятность событий в Украине / Скриншот

Что известно об исследованиях? Это экспертный опрос "Политический квартал: весна 2021", который провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в течение апреля – мая 2021 года. Всего опросили 52 экспертов.

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