О ходе учений рассказал командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что воины-саперы применяли минные заградители и отработали установление противотанковых мин, как в почву, так и на ее поверхность.

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Подразделения устанавливали противотанковые минные поля

В ходе учений военные инженеры отработали действия подразделений по установлению противотанкового минного поля и осуществлению маскировки рубежей развертывания подвижного отряда заграждения,

– сообщил Наев.

Военные отметили, что важно подготовить заранее оборонительные укрепления и инженерные заграждения на вероятных направлениях действий противника. Это может значительно осложнить его продвижение в глубину обороны.

Смотрите видео с тренировок:

На Харьковщине тренировались военные, полицейские и нацгвардейцы

Отметим, что 5 июня на Харьковщине недалеко от границы с Россией тренировались сотрудники полиции, ГСЧС и нацгвардейцы. Участие в масштабных учениях принимали около 500 человек. Также продемонстрировали современные образцы вооружения и спецтехнику.