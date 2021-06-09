О ходе учений рассказал командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что воины-саперы применяли минные заградители и отработали установление противотанковых мин, как в почву, так и на ее поверхность.
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Подразделения устанавливали противотанковые минные поля
В ходе учений военные инженеры отработали действия подразделений по установлению противотанкового минного поля и осуществлению маскировки рубежей развертывания подвижного отряда заграждения,
– сообщил Наев.
Военные отметили, что важно подготовить заранее оборонительные укрепления и инженерные заграждения на вероятных направлениях действий противника. Это может значительно осложнить его продвижение в глубину обороны.
Смотрите видео с тренировок:
На Харьковщине тренировались военные, полицейские и нацгвардейцы
Отметим, что 5 июня на Харьковщине недалеко от границы с Россией тренировались сотрудники полиции, ГСЧС и нацгвардейцы. Участие в масштабных учениях принимали около 500 человек. Также продемонстрировали современные образцы вооружения и спецтехнику.