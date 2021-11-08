Учения организовывали с двумя противолодочными кораблями и дизельной лодкой. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

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Что известно об учениях

В ведомстве рассказали, что корабли "Ейск" и "Касимов" отрабатывали, как искать и обнаруживать подводную лодку вместе с вертолетом Ка-27М. Во время учений против условного противника использовали:

торпедное;

реактивное бомбовое вооружение.

"Выполнили задачи противовоздушной обороны на переходе по морю с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели", – говорится в сообщении.

Напомним! Корабль USS Mount Whitney вошел в Черное море 4 ноября. Перед этим Владимир Путин пригрозил американскому судну. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поприветствовал военный корабль.

Активность России в Черном море