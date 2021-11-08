Учения организовывали с двумя противолодочными кораблями и дизельной лодкой. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

К теме В Черное море направляется флагман Шестого флота американских ВМС

Что известно об учениях

В ведомстве рассказали, что корабли "Ейск" и "Касимов" отрабатывали, как искать и обнаруживать подводную лодку вместе с вертолетом Ка-27М. Во время учений против условного противника использовали:

  • торпедное;
  • реактивное бомбовое вооружение.

"Выполнили задачи противовоздушной обороны на переходе по морю с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели", – говорится в сообщении.

Активность России в Черном море

  • Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Эссен" 30 – 31 октября отрабатывал в Черном море удар по авиагруппе условного противника.
  • В конце сентября из-за украинско-американских учений Россия в очередной раз усиливала свое присутствие.
  • Государство-агрессор отрабатывало ракетные и артиллерийские стрельбы.
  • США отмечали, что следят за агрессией России в Черном море против нашего государства.