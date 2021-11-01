О том, что американский военный корабль 1 ноября приближается к водам Черного моря, в сети сообщили представители ВМС США.

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Флагман Шестого флота США направляется к Черному морю

Флагман Шестого флота USS MountWhitney (LCC 20) с сотрудниками Шестого флота и Североатлантический альянс начал свой северный транзит в Черное море,

– говорится в сообщении.

Там корабль и сотрудники американского флота будут работать вместе с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.



В Черное море направляется флагман Шестого флота США / Твитер U.S. Naval Forces Europe – Africa

Что известно о USS Mount Whitney

Это – второй командный корабль типа "Блю Ридж". Его начали использовать 16 января 1971 года. Участвовал в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. С 2005 года является флагманским кораблем Шестого флота США, базируется в итальянском порту Гаэта.

Операции НАТО и США в Средиземном и Черном море: кратко

Недавно американское командование и представители Нато объявили о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью операций называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Текст сообщения U.S. Naval Forces Europe – Africa:

Флагман шестого флота USS MountWhitney (LCC 20) с сотрудниками Шестого флота и Североатлантический альянс начал свой северный транзит до Черного моря, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе.