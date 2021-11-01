Про те, що американський військовий корабель 1 листопада наближається до вод Чорного моря, у мережі повідомили представники ВМС США.

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Флагман Шостого флоту США прямує до Чорного моря

Флагман Шостого флоту USS MountWhitney (LCC 20) зі співробітниками Шостого флоту і Північноатлантичного альянсу розпочав свій північний транзит до Чорного моря,

– йдеться у повідомленні.

Там корабель та співробітники американського флоту працюватимуть разом із союзниками по НАТО та партнерами в регіоні.



У Чорне море прямує флагман Шостого флоту США / Твітер U.S. Naval Forces Europe – Africa

Що відомо про USS Mount Whitney Це – другий командний корабель типу "Блю Рідж". Його почали використовувати 16 січня 1971 року. Брав участь в операціях в Атлантичному океані, Середземному, Карибському морях, Індійському океані. З 2005 року є флагманським кораблем Шостого флоту США, базується в італійському порту Гаета.

Операції НАТО та США в Середземному та Чорному моря: коротко

Нещодавно американське командування та представники Альянсу оголосили про початок операцій у Середземному та Чорному морях. Метою операцій називали забезпечення безпеки та стабільності у регіоні.

Текст повідомлення U.S. Naval Forces Europe – Africa:

Флагман шостого флоту USS MountWhitney (LCC 20) зі співробітниками Шостого флоту і Північноатлантичного альянсу розпочав свій північний транзит до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками по НАТО та партнерами в регіоні.