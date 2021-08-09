Такі спостереження зробив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
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Він підкреслив, що у деяких випадках ці агресивні дії є доволі агресивними.
У Чорному морі ми бачимо агресивні дії проти України. Небезпечні дії на морі та в повітрі, арешт суден, що порушують торгівлю і доступ до енергетики,
– заявив він.
Що цьому передувало
Вранці 7 серпня у повітряному просторі Чернівецької області ЗСУ зафіксували невідомий літак. Аби перехопити його, у небо підняли винищувач МіГ-29. Невідоме судно рухалося зі сторони румунського кордону.
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Ентоні Блінкен неодноразово закликав тиснути на Росію, аби країна-агресорка нарешті виконувала свої міжнародні зобов'язання.
Зауважимо, що нещодавно Блінкен зустрівся з Дмитром Кулебою та Андрієм Єрмаком. Політики обговорили можливості для поглиблення співпраці України та США. Крім того, сторони обговорили майбутню зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена.