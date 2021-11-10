В Москве назвали учения "вероятным театром военных действий". Отметили, что в этом участвует не только американское МВД.

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В Москве говорят о дестабилизации

К учениям планируют задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингенты Вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. Несмотря на это, Кремль говорит, мол, Киев готовится к силовому решению.

По версии Москвы, учения являются якобы фактором дестабилизации в Черноморском регионе. Более того, цель очерчивают как "военное освоение территории Украины".

Что известно об учениях в Черном море