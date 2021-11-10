Є розбіжності в термінології, – Кулеба

В України та США є повне взаєморозуміння в питанні безпекових оцінок щодо скупчення російських військ на кордонах з Україною. Про це міністр закордонних справ заявив напередодні зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

До теми Україна та США пошлють Москві чіткий сигнал, – Кулеба про нову хартію

У нас немає розбіжностей зі США щодо оцінки безпекової ситуації довкола України. Є розбіжності в термінології, яка використовується впродовж цього коментування. Одна справа – це коли масово перекидаються (російські – 24 канал) війська. Це вже насторожує. Але це ще не є свідченням вирішальної стадії підготовки наступу,

– пояснив чиновник.

Він вкотре наголосив, що розвідувальні органи України не бачать утворення наступальних формувань вздовж українського кордону. Однак це не заперечує той факт, що Росія створила серйозне збройне напруження. Адже більшість військової інфраструктури ще з весни 2021 року залишається неподалік кордону. Її в будь-який момент можна привести в дію і сформувати наступальні угруповання.

Україна зберігає виважену позицію

Зараз ми спостерігаємо точки напруження вздовж кордону на Донбасі, Криму та Білорусі. Росія може активувати їх у будь-який момент.

Наше завдання – робити все, щоб цього не сталось. А якщо це, не дай Боже, станеться, то завдання дипломатів буде максимально мобілізувати підтримку світу і дії наших міжнародних партнерів, які будуть здатні зупинити Росію,

– наголосив Кулеба.

Він додав, що Росія створила енергетично кризу в Європі, використавши газ як зброю. Водночас Німеччина раніше обіцяла, що ініціює санкції, у разі таких дій Кремля.

"Ми вдячні Німеччині за послідовну підтримку України, але в нас є запитання: Так що, власне, відбувається? Які дії тепер вживаються для того, щоб вказати Росії на її місце?" – зазначив міністр.

Читайте також Хоче виправдати запуск "Північного потоку-2", – Кулеба про дії Росії на енергоринку ЄС

Хартія зацементує американську політику на роки вперед

Основна мета візиту українського міністра у США – це оновлення хартії американсько-української комісії зі стратегічного партнерства. Відомо, що Кулеба матиме зустрічі також Пентагоні, Раді нацбезпеки США та в експертних колах.

"Хартія – це стратегічний документ. Вона на 10 років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і США. Теоретично може змінитися навіть адміністрація у Вашингтоні, але хартія все одно продовжуватиме діяти. Вона зацементує американську політику на роки вперед", – підсумував Кулеба.

Зверніть увагу! Комісія американсько-українського стратегічного партнерства працює з 2008 році. Вона є важливим механізмом для співпраці між країнами щодо спільних пріоритетів у широкому колі питань. Нове засідання відбудеться вже 10 листопада. Саме на ньому Україна та США підпишуть хартію стратегічного партнерства.