Українська газотранспортна система має вдвічі більшу потужність вільного транзиту, ніж "Північний потік-2". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, виступаючи, на "Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку".

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Кулеба зазначив, що дефіцит газу на європейському ринку свідчить про те, що додаткові маршрути не гарантують додаткових поставок.

Міністр переконаний, що Росія обмежує експорт, аби ще більше підняти ціни на газ. Відтак Москва хоче створити енергетичну кризу та виправдати запуск "Північного потоку-2".

Україна готова до діалогу

За словами чиновника, Україна готова до консультацій з ЄС про збереження транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Як приклад міністр навів крок України про надання Росії 50% знижки на транспортування додаткових обсягів газу до Європи.

Водночас Україна не буде терпіти будь-яких спроб зашкодити її ролі стратегічного партнера Європи з транзиту газу,

– наголосив дипломат.

Він додав, що найкращим рішенням для європейських споживачів є застосування Третього енергетичного пакету на всіх маршрутах постачання газу та підтримка наявних маршрутів.

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