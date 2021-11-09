Все тому, що Москва продовжує свою агресію проти України. Натомість підписання хартії продемонструє, що у Києва є союзники, яку змусять Росію заплатити за скоєне, пояснив міністр.

До теми Несподіваний сюрприз для Кремля: що задумали Вашингтон і Київ

Що розповів Кулеба про хартію

Коментуючи майбутню зустріч українсько-американської комісії, міністр закордонних справ України підкреслив, що у таких умовах вкрай важливо надіслати Москві відповідний сигнал. Мовляв, там повинні розуміти, що Україна та США – єдині у протидії агресивним діям Кремля.

У нас є потужні союзники і партнери. У випадку розширення російської агресії вони готові змусити Кремль заплатити високу ціну,

– запевнив урядовець.

Зазначимо, що наміри про підписання хартії озвучив напередодні представник Державного департаменту США Нед Прайс. Це може статися вже 10 листопада під час зустрічі Ентоні Блінкена з Кулебою у Вашингтоні. "Нам потрібно оновити хартію, щоб у ній мовилося про виклики ХХ століття", – відзначив він.

Комісія стратегічного партнерства Україна – США: що відомо