Міністр закордонних справ Кулеба розповів, що пріоритетом обговорення стане галузь безпеки. Наразі вона належить до ключових питань стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

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Сторону Штатів на засіданні представить державний секретар Ентоні Блінкен. У ході засідання політики підпишуть нову хартію стратегічного партнерства.

Кулеба наголосив, що комісія відновить роботу після кількох років перерви. Це засідання стане драйвером розвитку партнерства України та США.

Політик зауважив: нова хартія стратегічного партнерства відповідає спільним викликам та зміцнює трансатлантичну єдність.

Готовність Вашингтона до якісно нового етапу стратегічного партнерства свідчить, що Україна користується довірою та є одним з ключових союзників США у регіоні,

– наголосив Кулеба.

Які питання обговорять під час засідання:

питання оборони України та протидії російській агресії;

економіки;

енергетики;

інвестицій;

кібербезпеки;

боротьби зі змінами клімату;

підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.

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