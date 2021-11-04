Міністр закордонних справ Кулеба розповів, що пріоритетом обговорення стане галузь безпеки. Наразі вона належить до ключових питань стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

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Сторону Штатів на засіданні представить державний секретар Ентоні Блінкен. У ході засідання політики підпишуть нову хартію стратегічного партнерства.

Кулеба наголосив, що комісія відновить роботу після кількох років перерви. Це засідання стане драйвером розвитку партнерства України та США.

Політик зауважив: нова хартія стратегічного партнерства відповідає спільним викликам та зміцнює трансатлантичну єдність.

Готовність Вашингтона до якісно нового етапу стратегічного партнерства свідчить, що Україна користується довірою та є одним з ключових союзників США у регіоні,
– наголосив Кулеба.

Які питання обговорять під час засідання:

  • питання оборони України та протидії російській агресії;
  • економіки;
  • енергетики;
  • інвестицій;
  • кібербезпеки;
  • боротьби зі змінами клімату;
  • підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.

США готові виділити Україні допомогу

  • У Держдепі США заявили, що країна може виділити 25 мільйонів доларів для розвитку ядерної енергетики в Україні, Польщі, Румунії, Кенії, Бразилії та Індонезії.
  • Відповідну заяву зробили під час кліматичного саміту ООН.
  • За словами політикині Бонні Дженкінс, гроші виділять для "будівництва потужностей, обладнання, дослідження придатності та місць розташування, демонстраційних проєктів, ознайомлювальних поїздок, відвідини локацій, технічної співпраці.