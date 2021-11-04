Міністр закордонних справ Кулеба розповів, що пріоритетом обговорення стане галузь безпеки. Наразі вона належить до ключових питань стратегії зовнішньополітичної діяльності України.
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Сторону Штатів на засіданні представить державний секретар Ентоні Блінкен. У ході засідання політики підпишуть нову хартію стратегічного партнерства.
Кулеба наголосив, що комісія відновить роботу після кількох років перерви. Це засідання стане драйвером розвитку партнерства України та США.
Політик зауважив: нова хартія стратегічного партнерства відповідає спільним викликам та зміцнює трансатлантичну єдність.
Готовність Вашингтона до якісно нового етапу стратегічного партнерства свідчить, що Україна користується довірою та є одним з ключових союзників США у регіоні,
– наголосив Кулеба.
Які питання обговорять під час засідання:
- питання оборони України та протидії російській агресії;
- економіки;
- енергетики;
- інвестицій;
- кібербезпеки;
- боротьби зі змінами клімату;
- підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.
США готові виділити Україні допомогу
- У Держдепі США заявили, що країна може виділити 25 мільйонів доларів для розвитку ядерної енергетики в Україні, Польщі, Румунії, Кенії, Бразилії та Індонезії.
- Відповідну заяву зробили під час кліматичного саміту ООН.
- За словами політикині Бонні Дженкінс, гроші виділять для "будівництва потужностей, обладнання, дослідження придатності та місць розташування, демонстраційних проєктів, ознайомлювальних поїздок, відвідини локацій, технічної співпраці.