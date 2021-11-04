Министр иностранных дел Кулеба рассказал, что приоритетом обсуждения станет отрасль безопасности. В настоящее время она входит в ключевые вопросы стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

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Сторону Штатов на заседании представит государственный секретарь Энтони Блинкен. В ходе заседания политики подпишут новую хартию стратегического партнерства.

Кулеба подчеркнул, что комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва. Данное заседание станет драйвером развития партнерства Украины и США.

Политик отметил: новая хартия стратегического партнерства отвечает общим вызовам и укрепляет трансатлантическое единство.

Готовность Вашингтона к качественно новому этапу стратегического партнерства свидетельствует, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых союзников США в регионе.

– подчеркнул Кулеба.

Какие вопросы обсудят во время заседания:

вопросы обороны и противодействия российской агрессии;

экономики;

энергетики;

инвестиций;

кибербезопасности;

борьбы с изменениями климата;

поддержки внутренних трансформаций в Украине.

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