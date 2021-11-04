Министр иностранных дел Кулеба рассказал, что приоритетом обсуждения станет отрасль безопасности. В настоящее время она входит в ключевые вопросы стратегии внешнеполитической деятельности Украины.
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Сторону Штатов на заседании представит государственный секретарь Энтони Блинкен. В ходе заседания политики подпишут новую хартию стратегического партнерства.
Кулеба подчеркнул, что комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва. Данное заседание станет драйвером развития партнерства Украины и США.
Политик отметил: новая хартия стратегического партнерства отвечает общим вызовам и укрепляет трансатлантическое единство.
Готовность Вашингтона к качественно новому этапу стратегического партнерства свидетельствует, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых союзников США в регионе.
– подчеркнул Кулеба.
Какие вопросы обсудят во время заседания:
- вопросы обороны и противодействия российской агрессии;
- экономики;
- энергетики;
- инвестиций;
- кибербезопасности;
- борьбы с изменениями климата;
- поддержки внутренних трансформаций в Украине.
США готовы выделить Украине помощь
- В Госдепе США заявили, что страна может выделить 25 миллионов долларов на развитие ядерной энергетики в Украине, Польше, Румынии, Кении, Бразилии и Индонезии.
- Соответствующее заявление было сделано во время климатического саммита ООН.
- По словам политика Бонни Дженкинс, деньги выделят для строительства мощностей, оборудования, исследования пригодности и местоположений, демонстрационных проектов, ознакомительных поездок, посещения локаций, технического сотрудничества.