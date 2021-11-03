В шотландском Глазго завершился саммит ООН по вопросам изменения климата. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере написал, что ему, на полях саммита, удалось пообщаться с Джо Байденом о безопасности в Украине.

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Поддержка Байдена в непростые времена

Это была неформальная встреча 2 лидеров. Позже официальные лица Белого дома подтвердили журналистам, что разговор 2 президентов действительно был продуктивен. Байден подтвердил свою приверженность защите украинского суверенитета.

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Такая поддержка особенно важна на фоне сообщений о том, что Кремль снова бряцает оружием на северо-восточной части украинской границы.

Этот шантаж – своеобразная попытка запугивания Украины в свете того, что взаимодействие нашей страны с НАТО в последнее время сильно активизировалось.

Встречи с Столтенбергом и Блинкеном

На полях климатического саммита в Глазго, Зеленский также встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он хотел, чтобы обсудить вопросы безопасности Украины на фоне действий России.

Эта встреча также прошла неформально, а потому официальных выводов нет.

Хороших новостей для Кремля из этой беседы точно не последовало. Учитывая то, что совсем недавно Альянс утвердил новый план по сдерживанию России.

Столнберг
Столтенберг обсудил безопасность Украины / Фото с фейсбука Йенса Столтенберга

Встреча между Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном была уже официальной. Главной темой беседы был Донбасс. Потому, как заверил президент Украины, стороны обсудили продвижение в вопросе военно-оборонного сотрудничества между Украиной и США.

Кроме того, Блинкен заверил Украину и в том, что США сделают все возможное, чтобы защитить Украину от энергетической войны, развязанной Кремлем.

США не одобрили позиции Германии и Франции

На агрессию России против Украины обратили внимание и в Конгрессе США. Случилось это пока президент Байден и представители Госдепа были в Глазго.

Во-первых, там резко осудили позицию Германии и Франции, относительно того, что Украина применила Bayraktar на Донбассе для подавления огневой точки российских боевиков.

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Парижу и Берлину стоило бы обеспокоится не тем, что Украина себя защищает. Они должны были думать о том, что Нормандский и Минский форматы, который эти 2 страны и навязали Украине, перестал работать, а они ничего с этим не делают.

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Грэм осудил Германию и Францию / Фото с фейсбука Линдси Грэм

Санции для Путина

Интересно, что Владимир Путин действительно испугало использование Украиной беспилотника Bayraktar. Он не просто начал стягивать войска ближе к нашим границам, но еще и провел встречу с Минобороны. Там он заявил, что России стоит усилить свой флот беспилотников.

Линдси Грэм и Жанна Шахин – сенаторы от республиканцев и демократов заявили, что готовы применить "санкции из ада" в случае эскалации ситуации в Украине.

Это сделано, чтобы немного приглушить амбиции Путина. Проще говоря, если он решится на дальнейшую агрессию, его ждут миллиардные убытки.

"Санкции из ада": что это

"Санкции из ада", или DASKA, как их официально называют, – это пакет санкций, который США готовы ввести против России, в том числе за вторжение в Украину.

В случае эскалации войны, Белый дом готов ввести санкции против:

  • газовых проектов Кремля;
  • осдолга России;
  • финансовых учреждений;
  • госкомпаний.

Проще говоря, Вашингтон просто выбрасывает российскую экономику из мировой. Это может уничтожить Кремль, потому эти санкции и называют "санкциями из ада".

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В этом контексте хочу еще раз подчеркнуть. Бряцание оружием на украинской границе – это не более, чем очередная попытка блефа со стороны Москвы.