У відповідь на звинувачення США Росія вказала Штатам на їхні лісові пожежі. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Важливо Справді горить тундра: у Росії – масштабна лісова пожежа

Пєсков заявив, що Путін розповість Байдену про дії Росії щодо клімату під час їх чергового спілкування.

Переконаний, що коли відбудеться чергове спілкування двох президентів, я думаю, що у президента Путіна буде прекрасна можливість розповісти президенту Байдену про те, що ми робимо по клімату,

– сказав представник Кремля.

Як Байден насварив Путіна

Джо Байден обурений бездіяльністю російського президента Володимира Путіна у питаннях, що стосуються клімату. Президент США згадав, зокрема, про пожежі в Сибіру. Американський політик розкритикував очільника Кремля під час свого виступу на пресконференції в Глазго.

Президент США стурбований тим, що Путін не ділився з іншими світовими лідерами жодними планами про те, що він збирається робити із питаннями клімату. Це при тому, зауважив Байден, що у самій Росії "горить тундра".

У нього (Путіна – 24 канал) тундра горить. У нього буквально горить тундра. В нього дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить про бажання щось робити,

– обурився Байден.

Крім цього, політик звернув увагу й на те, що Росія, як і Китай, проігнорували саміт ООН у Глазго та зустріч G20 у Римі.