Представники російської "Авіалісохорони" повідомили, що подібна ситуація є унікальною. Оскільки зазвичай у цей час більша частина тундри засипана снігом.
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Суха трава горить у Магаданській області на площі 360 гектарів. Вогонь швидко поширюється через сильний вітер,
– зазначили надзвичайники.
Вони також інформують, що виникли проблеми з гасінням пожежі, бо водоймища замерзли на морозі у -20 градусів. Воду доводиться брати за кілька кілометрів.
У МНС додали, що розташованим поруч селищам Армань і Райдужний нічого не загрожує.
У Росії горить тундра / Скриншот з відео
У нього тундра горить, – Байден
Джо Байден під час свого виступу на пресконференції у Глазго розкритикував Путіна за бездіяльність у питаннях, що стосуються клімату. Президент США згадав, зокрема, про пожежі в Сибіру.
У нього (Путіна – 24 канал) тундра горить. У нього буквально горить тундра. В нього дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить про бажання щось робити,
– сказав американський політик.
Джо Байден мав наувазі те, що у Росії влітку під час пожеж вигоріло 17 мільйонів гектарів.
Що відомо про ці пожежі
- За даними Greenpeace, це рекордна площа за усі роки супутникових спостережень.
- Найбільше постраждали Тюменська, Омська та Новосибірська області, а також Якутія.
- Як пише Financial Times, cеред причин аномальних пожеж – зміни клімату в країні.