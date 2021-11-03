Представники російської "Авіалісохорони" повідомили, що подібна ситуація є унікальною. Оскільки зазвичай у цей час більша частина тундри засипана снігом.

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Суха трава горить у Магаданській області на площі 360 гектарів. Вогонь швидко поширюється через сильний вітер,

– зазначили надзвичайники.

Вони також інформують, що виникли проблеми з гасінням пожежі, бо водоймища замерзли на морозі у -20 градусів. Воду доводиться брати за кілька кілометрів.

У МНС додали, що розташованим поруч селищам Армань і Райдужний нічого не загрожує.



У Росії горить тундра / Скриншот з відео

У нього тундра горить, – Байден

Джо Байден під час свого виступу на пресконференції у Глазго розкритикував Путіна за бездіяльність у питаннях, що стосуються клімату. Президент США згадав, зокрема, про пожежі в Сибіру.

У нього (Путіна – 24 канал) тундра горить. У нього буквально горить тундра. В нього дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить про бажання щось робити,

– сказав американський політик.

Джо Байден мав наувазі те, що у Росії влітку під час пожеж вигоріло 17 мільйонів гектарів.

Що відомо про ці пожежі