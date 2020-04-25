Через аномальну спеку в Сибіру загорілися сотні гектарів лісів

У російському Сибіру, де влітку 2019 вирували величезні пожежі, знову горять ліси. У регіоні стоїть аномальна спека до +30 та дме сильний вітер, і все це вже третій день перешкоджає пожежникам впоратися з вогнем.

Интерфакс 22, 23 та 24 квітня публікував повідомлення про пожежі в Сибіру, зокрема в Красноярському та Забайкальському краях Російської Федерації. У лісах регіону ввели режим надзвичайної ситуації.

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У поширенні пожеж – мовиться про понад 3000 гектарів лісу – звинувачують спекотну (до +30) та вітряну (пориви до 20 метрів за секунду) погоду. А от причиною займання вбачають необережну поведінку людей, які палять сухостій на своїх сільських угіддях.

Саме з полів, мовляв, вітер і переніс вогонь у ліси. Тож наразі лісових пожеж у регіоні втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Окрім безпосередньої боротьби з вогнем силами пожежників, влада вжила таких кроків:

Обмежила доступ людей до лісів;

Посилила патрулювання лісів;

Заборонила спалювати суху траву;

Заборонила розводити багаття біля лісу.

Станом на кінець 24 квітня влада регіону звітує про те, що "значна частина пожеж ліквідована, загрози населеним пунктам немає".

А от в euronews розповіли, що пожежа в Сибіру лише за день знищила 140 будівель, серед яких і 30 житлових. Сотні людей залишилися без житла, згоріли тисячі гектарів тайги. Наприклад, у селі Постнікове вогнем були охоплені 22 будинки.

У Сибірському відділенні РАН (академія наук) вже попередили, що дим від пожеж може погіршити ситуацію з коронавірусом у регіоні, як передають у sib.fm, адже негативно впливатиме на легені людей.

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Нагадаємо, саме в Сибіру у липні та серпні 2019 року вирували потужні лісові пожежі. Про них говорили в усьому світі, адже полум'ям були охоплені понад три мільйони гектарів лісів. Ті пожежі призвели до масштабної екологічної катастрофи – на відновлення тайги знадобиться понад століття.