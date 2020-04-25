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      Через аномальну спеку в Сибіру загорілися сотні гектарів лісів

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      Пожежі в Сибіру 2020: через аномальну спеку знову загорілася тайга
      У Сибіру несподівано спалахнули пожежі / kp.ru

      У російському Сибіру, де влітку 2019 вирували величезні пожежі, знову горять ліси. У регіоні стоїть аномальна спека до +30 та дме сильний вітер, і все це вже третій день перешкоджає пожежникам впоратися з вогнем.

      Интерфакс 22, 23 та 24 квітня публікував повідомлення про пожежі в Сибіру, зокрема в Красноярському та Забайкальському краях Російської Федерації. У лісах регіону ввели режим надзвичайної ситуації.

      В Україні також горів ліс У Карпатському національному природному парку спалахнула пожежа

      У поширенні пожеж – мовиться про понад 3000 гектарів лісу – звинувачують спекотну (до +30) та вітряну (пориви до 20 метрів за секунду) погоду. А от причиною займання вбачають необережну поведінку людей, які палять сухостій на своїх сільських угіддях. 

      Саме з полів, мовляв, вітер і переніс вогонь у ліси. Тож наразі лісових пожеж у регіоні втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

      Окрім безпосередньої боротьби з вогнем силами пожежників, влада вжила таких кроків:

      • Обмежила доступ людей до лісів;
      • Посилила патрулювання лісів;
      • Заборонила спалювати суху траву;
      • Заборонила розводити багаття біля лісу.

      Станом на кінець 24 квітня влада регіону звітує про те, що "значна частина пожеж ліквідована, загрози населеним пунктам немає".

      А от в euronews розповіли, що пожежа в Сибіру лише за день знищила 140 будівель, серед яких і 30 житлових. Сотні людей залишилися без житла, згоріли тисячі гектарів тайги. Наприклад, у селі Постнікове вогнем були охоплені 22 будинки.

      У Сибірському відділенні РАН (академія наук) вже попередили, що дим від пожеж може погіршити ситуацію з коронавірусом у регіоні, як передають у sib.fm, адже негативно впливатиме на легені людей.

      Пожежі спалахнули у лісах біля Красноярська та Новосибірська: дивіться розташування на карті

      Нагадаємо, саме в Сибіру у липні та серпні 2019 року вирували потужні лісові пожежі. Про них говорили в усьому світі, адже полум'ям були охоплені понад три мільйони гектарів лісів. Ті пожежі призвели до масштабної екологічної катастрофи – на відновлення тайги знадобиться понад століття.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Пожежа в Сибіру Пожежа Новини Росії
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