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      Из-за аномальной жары в Сибири загорелись сотни гектаров лесов

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      Пожары в Сибири 2020: из-за аномальной жары снова загорелась тайга
      В Сибири неожиданно вспыхнули пожары / kp.ru

      В российской Сибири, где летом 2019 бушевали огромные пожары, снова горят леса. В регионе стоит аномальная жара до +30 и дует сильный ветер, и все это уже третий день препятствует пожарным справиться с огнем.

      Интерфакс 22, 23 и 24 апреля публиковал сообщения о пожарах в Сибири, в частности в Красноярском и Забайкальском краях Российской Федерации. В лесах региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

      В Украине также горел лес В Карпатском национальном природном парке вспыхнул пожар

      В распространении пожаров – речь идет о более 3000 гектарах леса – обвиняют жаркую (до +30) и ветреную (порывы до 20 метров в секунду) погоду. А вот причиной возгорания видят неосторожное поведение людей, которые сжигают сухостой на своих сельских угодьях и дачах (где люди часто сидят на карантине). 

      Именно с полей, мол, ветер и перенес огонь в леса. Поэтому сейчас лесных пожаров в регионе в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

      Кроме непосредственной борьбы с огнем силами пожарных, власти предприняли следующие шаги:

      • Ограничили доступ людей в леса;
      • Усилили патрулирование лесов;
      • Запретили сжигать сухую траву;
      • Запретили разводить костер возле леса.

      По состоянию на конец 24 апреля власти региона отчитывается о том, что "значительная часть пожаров ликвидирована, угрозы населенным пунктам нет".

      А вот в euronews рассказали, что пожар в Сибири только за день уничтожил 140 зданий, среди которых и 30 жилых. Сотни человек остались без жилья, сгорели тысячи гектаров тайги. Например, в селе Постниково огнем были охвачены 22 дома.

      В Сибирском отделении РАН (академия наук) уже предупредили, что дым от пожаров может ухудшить ситуацию с коронавирусом в регионе, как передают в sib.fm, ведь будут иметь негативное влияние на легкие людей.

      Пожары вспыхнули в лесах у Красноярска и Новосибирска: смотрите расположение на карте

      Напомним, именно в Сибири в июле и августе 2019 бушевали мощные лесные пожары. О них говорили во всем мире, ведь пламенем были охвачены более трех миллионов гектаров лесов. Те пожары привели к масштабной экологической катастрофн – на восстановление тайги понадобится более века.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Пожар в Сибири Пожар Новости России
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