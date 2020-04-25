Из-за аномальной жары в Сибири загорелись сотни гектаров лесов

В российской Сибири, где летом 2019 бушевали огромные пожары, снова горят леса. В регионе стоит аномальная жара до +30 и дует сильный ветер, и все это уже третий день препятствует пожарным справиться с огнем.

Интерфакс 22, 23 и 24 апреля публиковал сообщения о пожарах в Сибири, в частности в Красноярском и Забайкальском краях Российской Федерации. В лесах региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

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В распространении пожаров – речь идет о более 3000 гектарах леса – обвиняют жаркую (до +30) и ветреную (порывы до 20 метров в секунду) погоду. А вот причиной возгорания видят неосторожное поведение людей, которые сжигают сухостой на своих сельских угодьях и дачах (где люди часто сидят на карантине).

Именно с полей, мол, ветер и перенес огонь в леса. Поэтому сейчас лесных пожаров в регионе в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме непосредственной борьбы с огнем силами пожарных, власти предприняли следующие шаги:

Ограничили доступ людей в леса;

Усилили патрулирование лесов;

Запретили сжигать сухую траву;

Запретили разводить костер возле леса.

По состоянию на конец 24 апреля власти региона отчитывается о том, что " значительная часть пожаров ликвидирована, угрозы населенным пунктам нет" .

А вот в euronews рассказали, что пожар в Сибири только за день уничтожил 140 зданий, среди которых и 30 жилых. Сотни человек остались без жилья, сгорели тысячи гектаров тайги. Например, в селе Постниково огнем были охвачены 22 дома.

В Сибирском отделении РАН (академия наук) уже предупредили, что дым от пожаров может ухудшить ситуацию с коронавирусом в регионе, как передают в sib.fm , ведь будут иметь негативное влияние на легкие людей.

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