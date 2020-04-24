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      В Карпатском национальном природном парке вспыхнул пожар

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      В Карпатском национальном природном парке вспыхнул пожар 23.04 – 24 канал
      Иллюстративное фото / Народная правда

      На горе Васкул, что в Верховинском районе Ивано-Франковщины, 23 апреля загорелась сухая трава и елки. Площадь пожара составила 1,5 гектара.

      Пожар произошел на горе Васкул, которая расположена на территории Карпатского национального природного парка. Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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      Причины пожара и размер нанесенного огнем ущерба устанавливают.

      Обратите внимание! В целом на Прикарпатье в течение суток зафиксировано 45 пожаров, из них 34 – возгорания в природных экосистемах. Два человека получили травмы.

      Что известно о карпатском НПП?
      – Первый и один из крупнейших в Украине национальных природных парков.
      – Его площадь – 50 495 гектаров, из них в постоянном пользовании — 38 322 гектара.
      – Создан Карпатский НПП в 1980 году.
      – Еще в 1921 году в границах нынешней территории парка на площади 447 гектаров был создан резерват для охраны Черногорских лесов.
      – Самая высокая точка Украины – гора Говерла – расположена в пределах парка.

      Смотрите видео, почему нельзя сжигать траву:

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Пожар Новости Ивано-Франковска ГСЧС Карпаты
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