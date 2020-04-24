В Карпатском национальном природном парке вспыхнул пожар

На горе Васкул, что в Верховинском районе Ивано-Франковщины, 23 апреля загорелась сухая трава и елки. Площадь пожара составила 1,5 гектара.

Пожар произошел на горе Васкул, которая расположена на территории Карпатского национального природного парка. Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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Причины пожара и размер нанесенного огнем ущерба устанавливают.

Обратите внимание! В целом на Прикарпатье в течение суток зафиксировано 45 пожаров, из них 34 – возгорания в природных экосистемах. Два человека получили травмы.

Что известно о карпатском НПП?

– Первый и один из крупнейших в Украине национальных природных парков.

– Его площадь – 50 495 гектаров, из них в постоянном пользовании — 38 322 гектара.

– Создан Карпатский НПП в 1980 году.

– Еще в 1921 году в границах нынешней территории парка на площади 447 гектаров был создан резерват для охраны Черногорских лесов.

– Самая высокая точка Украины – гора Говерла – расположена в пределах парка.

Смотрите видео, почему нельзя сжигать траву: