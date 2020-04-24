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      У Карпатському національному природному парку спалахнула пожежа

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      У Карпатському національному природному парку спалахнула пожежа 23.04 – 24 канал
      Ілюстративне фото / Народна правда

      На горі Васкул, що у Верховинському районі Івано-Франківщини, 23 квітня спалахнула суха трава та ялинки. Площа пожежі становила 1,5 гектара.

      Пожежа відбулась на горі Васкул, яка розташована на території Карпатського національного природного парку. Про це повідомило управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

      Дивіться також Пожежа у Чорнобильській зоні: розповсюдження вогню зупинили, але є осередки тління

      Причини пожежі та розмір завданим вогнем збитків встановлюють.

      Зверніть увагу! Загалом на Прикарпатті протягом доби зафіксовано 45 пожеж, з них 34 – загоряння в природних екосистемах. Двоє осіб отримали травми.

      Що відомо про Карпатський НПП?– Перший і один з найбільших в Україні національних природних парків.
      – Його площа – 50 495 гектарів, з них у постійному користуванні — 38 322 гектари.
      – Створений Карпатський НПП у 1980 році.
      – Ще в 1921 році у межах нинішньої території парку на площі 447 гектарів було створено резерват для охорони Чорногірських пралісів.
      – Найвища точка України – гора Говерла – розташована в межах парку.

      Дивіться відео, чому не можна спалювати траву:

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Карпати Новини Івано-Франківська
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