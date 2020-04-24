У Карпатському національному природному парку спалахнула пожежа

На горі Васкул, що у Верховинському районі Івано-Франківщини, 23 квітня спалахнула суха трава та ялинки. Площа пожежі становила 1,5 гектара.

Пожежа відбулась на горі Васкул, яка розташована на території Карпатського національного природного парку. Про це повідомило управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

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Причини пожежі та розмір завданим вогнем збитків встановлюють.

Зверніть увагу! Загалом на Прикарпатті протягом доби зафіксовано 45 пожеж, з них 34 – загоряння в природних екосистемах. Двоє осіб отримали травми.

Що відомо про Карпатський НПП?– Перший і один з найбільших в Україні національних природних парків.

– Його площа – 50 495 гектарів, з них у постійному користуванні — 38 322 гектари.

– Створений Карпатський НПП у 1980 році.

– Ще в 1921 році у межах нинішньої території парку на площі 447 гектарів було створено резерват для охорони Чорногірських пралісів.

– Найвища точка України – гора Говерла – розташована в межах парку.

Дивіться відео, чому не можна спалювати траву: