Пожежа в Чорнобильській зоні: рятувальники залучили авіацію

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва палає ліс. Площа пожежі становить 20 гектарів.

Всього до гасіння вогню залучено понад 90 пожежників і 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 40 осіб особового складу та 8 машин. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Актуально Чорнобильську зону закриють на карантин

Повідомлення про займання надійшло о 13:22 4 квітня. Після 14:00 з Ніжина до місця займання вилетіли два літаки АН-32П, згодом до них приєднався гелікоптер МІ-8.

Труднощі гасіння полягають у тому, що на окремих ділянках підвищений радіаційний фон,

– зазначили в ДСНС.

Втім, рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

Зверніть увагу! Держагентство з управління зоною відчуження з 18 березня тимчасово зупинить відвідування Чорнобильської зони відчуження і зони обов'язкового відселення для відвідувачів до закінчення карантину.



Карта радіаційного забруднення у зоні відчуження / Інфографіка Держагентства з управління зоною відчуження