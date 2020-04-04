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      Пожежа в Чорнобильській зоні: рятувальники залучили авіацію

      -
      Пожежа у Чорнобильській зоні / ДСНС

      У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва палає ліс. Площа пожежі становить 20 гектарів.

      Всього до гасіння вогню залучено понад 90 пожежників і 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 40 осіб особового складу та 8 машин. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

      Актуально Чорнобильську зону закриють на карантин

      Повідомлення про займання надійшло о 13:22 4 квітня. Після 14:00 з Ніжина до місця займання вилетіли два літаки АН-32П, згодом до них приєднався гелікоптер МІ-8.

      Труднощі гасіння полягають у тому, що на окремих ділянках підвищений радіаційний фон,
      – зазначили в ДСНС.

      Втім, рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

      Зверніть увагу! Держагентство з управління зоною відчуження з 18 березня тимчасово зупинить відвідування Чорнобильської зони відчуження і зони обов'язкового відселення для відвідувачів до закінчення карантину.

      чорнобильська зона
      Карта радіаційного забруднення у зоні відчуження / Інфографіка Держагентства з управління зоною відчуження

      Автор: Емал Набі
      Теги: ДСНС Пожежа Чорнобиль Новини України
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