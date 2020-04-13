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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Пожежа у Чорнобильській зоні: поліція затримала ще одного палія

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      Пожежа у Чорнобильській зоні / Фото ДСНС України

      У Чорнобильській зоні 13 квітня спалахнула чергова пожежа. Це вже третій осередок вогню у зоні відчуження. Однак правоохоронцям вдалося затримати палія.

      Ним виявився 37-річний місцевий житель. Про це повідомили на сайті Нацполіції

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      Відомо, що чоловік спалював сміття, а рештки тліючого багаття поклав на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загоряння сухостою.

      Коли зловмисник повернувся на те місце, то побачив, що вогонь перекинувся далі, однак він не зателефонував ні рятувальникам, ні поліції, а намагався самотужки погасити вогонь. Вітром вогонь перекинуло на територію лісу, а далі – у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

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      Зверніть увагу! Верховна Рада України схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень. Відповідний проєкт закону підтримали 328 народних обранців.

      Головне про пожежу в Чорнобильській зоні

      • Інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева. Найгіршою ситуація була 5 квітня, тоді загальна площа пожежі становила приблизно 100 гектарів.
      • У ДСНС кажуть, що зараз ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві наголошували, що вона – складна. Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти й до Києва.
      • Правоохоронці вже затримали підозрюваного у підпалі та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.
      • Втім, наразі є декілька версій щодо причин масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Штрафи Поліція Чорнобиль Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа Новини України
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