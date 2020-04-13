Пожежа у Чорнобильській зоні: поліція затримала ще одного палія

У Чорнобильській зоні 13 квітня спалахнула чергова пожежа. Це вже третій осередок вогню у зоні відчуження. Однак правоохоронцям вдалося затримати палія.

Ним виявився 37-річний місцевий житель. Про це повідомили на сайті Нацполіції.

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Відомо, що чоловік спалював сміття, а рештки тліючого багаття поклав на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загоряння сухостою.

Коли зловмисник повернувся на те місце, то побачив, що вогонь перекинувся далі, однак він не зателефонував ні рятувальникам, ні поліції, а намагався самотужки погасити вогонь. Вітром вогонь перекинуло на територію лісу, а далі – у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

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