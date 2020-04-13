Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні: вогонь наближається до Прип’яті

Вогонь, що вже 10 днів палає у Чорнобильській зоні, наближається до Прип’яті. Полум’я вже неподалік від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", всього за 2 кілометри.

Ситуація – критична. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише член Громадської ради у Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

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На жаль, вогонь перекинувся через дорогу, пройшовся по станції Янів та йде на Прип'ять,

– мовиться в одному з його дописів.

Він додає: поки місцева влада звітує, що все під контролем, вогонь стрімко захоплює нові території.

В мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 1986 році. Зараз вогонь дістався Прип’яті та перебуває за 2 кілометри навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний",

– уточнив чоловік.

Ємельяненко додає, що у цих сховищах розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони та від самої ЧАЕС.

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