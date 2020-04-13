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      Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні: вогонь наближається до Прип’яті

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      Чорнобильська зона палає: вогонь наближається до Прип'яті / Фото з соцмереж Ярослава Ємельяненка

      Вогонь, що вже 10 днів палає у Чорнобильській зоні, наближається до Прип’яті. Полум’я вже неподалік від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", всього за 2 кілометри.

      Ситуація – критична. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише член Громадської ради у Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

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      На жаль, вогонь перекинувся через дорогу, пройшовся по станції Янів та йде на Прип'ять,
      – мовиться в одному з його дописів.

      Він додає: поки місцева влада звітує, що все під контролем, вогонь стрімко захоплює нові території.

      В мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 1986 році. Зараз вогонь дістався Прип’яті та перебуває за 2 кілометри навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний",
      – уточнив чоловік.

      Ємельяненко додає, що у цих сховищах розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони та від самої ЧАЕС.

      До теми Масштабна пожежа у Чорнобилі: наскільки це небезпечно для Києва

      Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко

      • Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найгіршою ситуація була 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.
      • Станом на 8 квітня рятувальники намагалися ліквідувати кілька осередків займання.
      • У ДСНС кажуть, що зараз ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві наголошували, що вона – складна.
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва.
      • Правоохоронці вже затримали підозрюваного у підпалі та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.
      • Втім, наразі є декілька версій щодо причин масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Пожежа Чорнобиль Пожежа в Чорнобильській зоні
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