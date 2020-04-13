Масштабные пожары в Чернобыльской зоне: огонь приближается к Припяти
Огонь, который уже 10 дней горит в Чернобыльской зоне, приближается к Припяти. Пламя уже неподалеку от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", всего в 2 километрах.
Ситуация – критическая. Об этом на своей странице в фейсбук пишет член Общественного совета в Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
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К сожалению, огонь перекинулся через дорогу, прошелся по станции Янов и идет на Припять,
– говорится в одном из его сообщений.
Он добавляет: пока местные власти отчитываются, что все под контролем, огонь стремительно захватывает новые территории.
У меня два варианта: то ли Кабмину не говорят реальную ситуацию, то ли он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 1986 году. Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в 2 километрах от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный",
– уточнил мужчина.
Емельяненко добавляет, что в этих хранилищах находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны и самой ЧАЭС.
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Пожар в Чернобыльской зоне: коротко
- Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Наихудшей ситуация была 5 апреля, когда шел второй день пожара. Тогда его общая площадь составляла около 100 гектаров.
- По состоянию на 8 апреля спасатели пытались ликвидировать несколько очагов возгорания.
- В ГСЧС говорят, что сейчас ситуация контролируемая. Ранее в ведомстве отмечали, что она сложная.
- Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовалось. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет. Правда, по информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.
- Правоохранители уже задержали подозреваемого в поджоге и вручили ему подозрение – это 27-летний житель Полесского района на Киевщине. Он говорит, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах возле заброшенной местной фермы ради забавы.
- Впрочем, сейчас есть несколько версий относительно причин масштабных пожаров в Чернобыльской зоне.
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