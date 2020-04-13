Масштабные пожары в Чернобыльской зоне: огонь приближается к Припяти

Огонь, который уже 10 дней горит в Чернобыльской зоне, приближается к Припяти. Пламя уже неподалеку от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", всего в 2 километрах.

Ситуация – критическая. Об этом на своей странице в фейсбук пишет член Общественного совета в Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

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К сожалению, огонь перекинулся через дорогу, прошелся по станции Янов и идет на Припять,

– говорится в одном из его сообщений.

Он добавляет: пока местные власти отчитываются, что все под контролем, огонь стремительно захватывает новые территории.

У меня два варианта: то ли Кабмину не говорят реальную ситуацию, то ли он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 1986 году. Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в 2 километрах от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный",

– уточнил мужчина.

Емельяненко добавляет, что в этих хранилищах находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны и самой ЧАЭС.

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