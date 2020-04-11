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      Назвали вероятные причины масштабных пожаров в Чернобыльской зоне

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      В ДАЗВ назвали основные причины пожаров в Чернобыльской зоне / Пресc-cлужба ДАЗВ

      Сейчас рассматривают несколько причин пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. В частности, говорится как о естественных причинах возгорания, так и о преднамеренном поджоге.

      Об этом сообщили в Госаагентстве по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ). В частности, во время брифинга временная исполняющая обязанности главы ДАЗВ Екатерина Павлова прокомментировала несколько причин возникновения пожаров в зоне отчуждения.

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      По ее словам, основные причины могут быть такими:

      • огонь "пришел" в зону отчуждения из Житомирской области со стороны Древлянского заповедника,
         
      • на территории зоны размещаются линии электропередач, от замыкания могла возникнуть искра, и это, вероятно, привело к легкому возгоранию сухой травы,
         
      • умышленные поджоги, ведь были зафиксированы очаги пожара, которые были далеко друг от друга.

      Также Екатерина Павлова отметила, что убытки от пожаров в Чернобыльской зоне оценивают в десятки миллионов гривен. По ее словам, точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за сильного задымления. Но по состоянию на 8 апреля он составляет 3,5 тысячи гектаров.

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      Пожар в Чернобыльской зоне: коротко

      • Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Здесь горит трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
      • Наихудшей ситуация была в воскресенье, 5 апреля, когда шел второй день пожара. Тогда ее общая площадь составляла около 100 гектаров.
      • По состоянию на 8 апреля спасатели пытаются ликвидировать несколько очагов возгорания.
      • В ГСЧС говорят, что сегодня ситуация является контролируемой. Ранее в ведомстве подчеркивали, что она – сложная.
      • Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовалось. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет. Правда, по информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.
      • Правоохранители уже задержали подозреваемого и вручили ему подозрение – это 27-летний житель Полесского района на Киевщине. Он говорит, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.
      • ДАЗВ с 18 марта временно остановило посещения Чернобыльской зоны отчуждения и зоны обязательного отселения до окончания карантина.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Чернобыль Новости Украины
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