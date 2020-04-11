Назвали ймовірні причини масштабних пожеж у Чорнобильській зоні
Наразі розглядають кілька причин пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. Зокрема, мовиться як про природні причини займання, так і про навмисний підпал.
Про це повідомили у Держаагентстві з управління зоною відчуження (ДАЗВ). Зокрема, під час брифінгу тимчасова виконувачка обов’язків голови ДАЗВ Катерина Павлова прокоментувала декілька причин виникнення пожеж у зоні відчуження.
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За її словами, основні причини можуть бути такими:
- вогонь "прийшов" у зону відчуження з Житомирської області з боку Древлянського заповідника,
- на території зони розміщуються лінії електропередач, від замикання могла виникнути іскра, і це, імовірно, призвело до легкого займання сухої трави,
- навмисні підпали, адже було зафіксовано осередки пожежі, які були далеко один від одного.
Також Катерина Павлова зауважила, збитки від пожеж у Чорнобильській зоні оцінюють у десятки мільйонів гривень. За її словами, точний розмір пройденої вогнем території наразі неможливо встановити через велике задимлення. Але станом на 8 квітня він становить 3,5 тисяч гектарів.
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Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тут горить трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- Станом на 8 квітня рятувальники намагаються ліквідувати кілька осередків займання.
- У ДСНС кажуть, що сьогодні ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві підкреслювали, що вона – складна.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва.
- Правоохоронці вже затримали підозрюваного та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.
- ДАЗВ з 18 березня тимчасово зупинило відвідування Чорнобильської зони відчуження та зони обов'язкового відселення до закінчення карантину.
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