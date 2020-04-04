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      Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели привлекли авиацию

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      Пожар в Чернобыльской зоне / ДСНС

      В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества горит лес. Площадь пожара составляет 20 гектаров.

      Всего к тушению огня привлечено более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 машин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

      Актуально Чернобыльскую зону закроют на карантин

      Сообщение о возгорании поступило в 13:22 4 апреля. После 14:00 из Нежина к месту возгорания вылетели два самолета АН-32П, впоследствии к ним присоединился вертолет МИ-8.

      Трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон,
      – отметили в ГСЧС.

      Впрочем, спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

      Обратите внимание! Госагентство по управлению зоной отчуждения с 18 марта временно остановит посещения Чернобыльской зоны отчуждения и зоны обязательного отселения для посетителей до окончания карантина.

      чорнобильська зона
      Карта радиационного загрязнения в зоне отчуждения / Инфографика Госагентства по управлению зоной отчуждения

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Чернобыль
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