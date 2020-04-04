Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели привлекли авиацию
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества горит лес. Площадь пожара составляет 20 гектаров.
Всего к тушению огня привлечено более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 машин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Актуально Чернобыльскую зону закроют на карантин
Сообщение о возгорании поступило в 13:22 4 апреля. После 14:00 из Нежина к месту возгорания вылетели два самолета АН-32П, впоследствии к ним присоединился вертолет МИ-8.
Трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон,
– отметили в ГСЧС.
Впрочем, спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
Обратите внимание! Госагентство по управлению зоной отчуждения с 18 марта временно остановит посещения Чернобыльской зоны отчуждения и зоны обязательного отселения для посетителей до окончания карантина.
Карта радиационного загрязнения в зоне отчуждения / Инфографика Госагентства по управлению зоной отчуждения
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