Пожар на Житомирщине перекинулся на села: людей эвакуировали, сгорели уже 39 домов
В Житомирской области во время пожара огонь перекинулся на села Острова, Личманы и три хутора Средняя, Верхняя и Нижняя Рудня. В результате пожара сгорели 39 дачных строений. Более 50 человек эвакуировали в соседние села.
Пожарные спасли от уничтожения еще 45 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
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Местные власти приняли решение переселить староверов из сел Личманы и Магдин в село Гладковичи.
Спасателям удалось ликвидировать огненную угрозу для жилых домов в шести населенных пунктах:
- Первомайском,
- Выступовичи,
- Рудник,
- Девошины,
- Слободе,
- Ясинци.
Обратите внимание! На Житомирщине к тушению пожаров привлекли 650 пожарных и 108 единиц техники.
Что известно о масштабном пожаре на Житомирщине
- Наряду с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области 16 апреля начался лесной пожар. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше соседних сел.
- По состоянию на утро 17 апреля к ликвидации последствий пожара привлечены более 100 человек и 20 единиц техники, в частности авиации – 3 самолета Ан-32П.
- В целом на 16 апреля в Житомирской области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах. Противостояние им осложняют мощные ветры.
- В Островах пожар из-за сильного ветра быстро перекинулся на жилые дома. Когда 47-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, обжег себе руки.
- По состоянию на 18 апреля пожарные продолжают тушить очаги тления. К слову, именно дым от пожаров на Житомирщине, по словам главы МВД Авакова, является причиной загрязненного воздуха в Киеве.
Пожар на Житомирщине: смотрите видео
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