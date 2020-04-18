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      Пожар на Житомирщине перекинулся на села: людей эвакуировали, сгорели уже 39 домов

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      Пожары на Житомирщине / ГСЧС

      В Житомирской области во время пожара огонь перекинулся на села Острова, Личманы и три хутора Средняя, Верхняя и Нижняя Рудня. В результате пожара сгорели 39 дачных строений. Более 50 человек эвакуировали в соседние села.

      Пожарные спасли от уничтожения еще 45 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

      Актуально Могут ли в Украине искусственно вызвать дождь, чтобы потушить лесные пожары

      Местные власти приняли решение переселить староверов из сел Личманы и Магдин в село Гладковичи.

      Спасателям удалось ликвидировать огненную угрозу для жилых домов в шести населенных пунктах:

      • Первомайском,
      • Выступовичи,
      • Рудник,
      • Девошины,
      • Слободе,
      • Ясинци.

      Обратите внимание! На Житомирщине к тушению пожаров привлекли 650 пожарных и 108 единиц техники.

      Что известно о масштабном пожаре на Житомирщине

      • Наряду с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области 16 апреля начался лесной пожар. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше соседних сел.
      • По состоянию на утро 17 апреля к ликвидации последствий пожара привлечены более 100 человек и 20 единиц техники, в частности авиации – 3 самолета Ан-32П.
      • В целом на 16 апреля в Житомирской области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах. Противостояние им осложняют мощные ветры.
      • В Островах пожар из-за сильного ветра быстро перекинулся на жилые дома. Когда 47-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, обжег себе руки.
      • По состоянию на 18 апреля пожарные продолжают тушить очаги тления. К слову, именно дым от пожаров на Житомирщине, по словам главы МВД Авакова, является причиной загрязненного воздуха в Киеве.

      Пожар на Житомирщине: смотрите видео


      Штрафы за поджог травы в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Житомира Пожар в Чернобыльской зоне Пожар Новости Украины Владимир Зеленский ГСЧС
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