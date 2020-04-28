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      На Житомирщине вспыхнул новый пожар: что известно

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      Новый лесной пожар на Житомирщине в Олевском районе
      Пожежа на Житомирщині / ДСНС

      В Житомирской области 28 апреля возник новый лесной пожар в Олевском районе. Огонь уже распространился на лесной массив Полесского природного заповедника.

      Близько 15:00 в Олевському районі виникло загорання трави, яке розповсюдилось на Поліський природний заповідник поблизу села Рудня-Перганська. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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      Подробиці нової пожежі на Житомирщині

      • За словами рятувальників, місцями пожежа переходила у верхову.
      • За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу. Продовжуються роботи по локалізації горіння лісової підстилки, пеньків та деревини.
      • До гасіння пожежі залучено 124 осіб та 26 одиниць техніки, з них три літаки АН-32П.

      Що відомо про масштабні пожежі на Житомирщині

      • Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 гектарами території та знищив 39 будинків, в яких проживали люди.
      • Уряд виділив 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.
      • Станом на 28 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем.

      Ліквідація пожежі у Житомирській області: дивіться відео

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Житомира Пожар в Чернобыльской зоне Пожар
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