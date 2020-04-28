На Житомирщине вспыхнул новый пожар: что известно
В Житомирской области 28 апреля возник новый лесной пожар в Олевском районе. Огонь уже распространился на лесной массив Полесского природного заповедника.
Близько 15:00 в Олевському районі виникло загорання трави, яке розповсюдилось на Поліський природний заповідник поблизу села Рудня-Перганська. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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Подробиці нової пожежі на Житомирщині
- За словами рятувальників, місцями пожежа переходила у верхову.
- За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу. Продовжуються роботи по локалізації горіння лісової підстилки, пеньків та деревини.
- До гасіння пожежі залучено 124 осіб та 26 одиниць техніки, з них три літаки АН-32П.
Що відомо про масштабні пожежі на Житомирщині
- Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 гектарами території та знищив 39 будинків, в яких проживали люди.
- Уряд виділив 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.
- Станом на 28 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем.
Ліквідація пожежі у Житомирській області: дивіться відео
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