Украину ожидают новые масштабные пожары летом: что прогнозируют ученые

Ученые предупредили, что в Украине могут возникнуть новые большие пожары. Если не принять срочных мер, то в июне и июле в Украине могут возникнуть другие, более масштабные и разрушительные, волны пожаров.

С конца марта до 23 апреля в Житомирской и Киевской областях от пожаров пострадало ориентировочно 40–50 тысяч гектаров территорий. Об этом в интервью Укринформу сообщил директор Регионального восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

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Надо наконец понять: климат изменился, мы живем уже будто на севере Одесской области, в сухом степном или лесостепном климате с сильными ветрами. Если наши лесные пожарные станции не умеют бороться с природными пожарами, которые ранее мы наблюдали в Австралии, Португалии, США, то надо перестраиваться и готовиться к новым вызовам,

​– предупредил Зибцев.

Когда Украине ожидать новых волн пожаров

Зибцев пояснил, что молодая трава, которая сейчас появляется, вскоре остановит нынешний цикл пожаров. В то же время вторая волна может начаться в июне, если будет засуха. Самые большие же пожары обычно начинаются ориентировочно с 25 июля.

Он добавил, что Региональный восточноевропейский центр мониторинга пожаров на 10 страницах изложил рекомендации президенту, Кабмину, ГСЧС, Гослесагентству, местным органам власти и международным организациям, чтобы они могли принять меры для противодействия следующей волне пожаров.

Что делать Украине, чтобы не допустить новых масштабных пожаров

Зибцев призывает создать международную группу по полноценному реформированию системы управления природными пожарами. По его мнению, государству необходима межведомственная структура для реагирования на лесные пожары. По статусу она должна быть выше министерства или ведомства и работать при правительстве под кураторством лично премьер-министра или президента.

На помощь ГСЧС, считает эксперт, следует привлекать синоптиков, которые должны прогнозировать уровень пожарной опасности в лесах, а также использовать пожарную авиацию.

Он также подчеркнул, что до июля нужно создать мобильный отряд пожарных с вертолетом, который будет вылетать на вызов независимо от того, чья земля. И реагировать мгновенно, как только огонь занял 1000 гектаров и указан пятый класс пожарной опасности. Сейчас пожарная авиация тоже вылетает довольно быстро, но авиационное тушение без четкого протокола взаимодействия с квалифицированной группой пожарных и без наземной поддержки не совсем эффективно.

Что известно о масштабных пожарах на Киевщине и Житомирщине

В Киевской и Житомирской областях продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров.

На Киевщине пожар в зоне отчуждения вспыхнул 4 апреля. По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, в Чернобыльской зоне отчуждения от пожаров пострадали 20 тысяч гектаров территорий, из которых 30% составляют леса.

По состоянию на 28 апреля в Чернобыльской зоне подразделения ГСЧС оказывают помощь в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского и Дитятковского лесничеств.

Пожары в Житомирской области возникли 16 апреля, огонь прошел по 4300 гектарам территории и уничтожил 39 домов, в которых проживали люди. Правительство выделило 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

По состоянию на 28 апреля силами ГСЧС предоставляется помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в очагах, пройденных огнем.

Ликвидация пожара в Житомирской области: смотрите видео