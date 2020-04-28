Україну очікують нові масштабні пожежі вже влітку: що прогнозують науковці

Вчені попередили, що в Україні можуть виникнути нові великі пожежі. Якщо не вжити термінових заходів, то в червні та липні в Україні можуть виникнути інші, більш масштабні та руйнівні, хвилі пожеж.

З кінця березня до 23 квітня в Житомирській та Київській областях від пожеж постраждало орієнтовно 40 – 50 тисяч гектарів територій. Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев.

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Треба нарешті зрозуміти: клімат змінився, ми живемо вже ніби на Півночі Одеської області, в сухому степовому чи лісостеповому кліматі з сильними вітрами. Якщо наші лісові пожежні станції не вміють боротися з природними пожежами, які досі ми спостерігали у Австралії, Португалії, США, то треба перебудовуватися і готуватися до нових викликів,

​– попередив Зібцев.

Коли Україні очікувати нових хвиль пожеж

Зібцев пояснив, що молода трава, яка зараз з’являється, незабаром зупинить нинішній цикл пожеж. Водночас друга хвиля може розпочатись у червні, якщо буде посуха. Найбільші ж пожежі зазвичай починаються орієнтовно з 25 липня.

Він додав, що Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж на 10 сторінках виклав рекомендації президенту, Кабміну, ДСНС, Держлісагентству, місцевим органам влади і міжнародним організаціям, аби вони могли вжити заходи для протидії наступній хвилі пожеж.

Що робити Україні, щоб не допустити нових масштабних пожеж

Зібцев закликає створити міжнародну групу щодо повноцінного реформування системи управління природними пожежами. На його думку, державі необхідна міжвідомча структура для реагування на лісові пожежі. За статусом вона має бути вища за міністерство чи відомство та працювати при уряді під кураторством особисто прем'єр-міністра чи президента.

На допомогу ДСНС, вважає експерт, варто залучати синоптиків, які мають прогнозувати рівень пожежної небезпеки в лісах, а також використовувати пожежну авіацію.

Він також наголосив, що до липня потрібно створити мобільний загін пожежників з гелікоптером, який вилітатиме на виклик, незалежно від того, чия земля. І реагувати миттєво, як тільки вогонь зайняв 1000 гектарів і вказано 5-ий клас пожежної небезпеки.

Зараз пожежна авіація теж вилітає досить швидко, але авіаційне гасіння без чіткого протоколу взаємодії з кваліфікованою групою пожежників та без наземної підтримки не зовсім ефективне.

Що відомо про масштабні пожежі на Київщині та Житомирщині

У Київській та Житомирській областях продовжується ліквідація масштабних лісових пожеж.

На Київщині пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Держагентства з управління зоною відчуження, в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Станом на 28 квітня у Чорнобильській зоні підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського та Дитятківського лісництв.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 гектарами території та знищив 39 будинків, в яких проживали люди. Уряд виділив 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Станом на 28 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем.

Ліквідація пожежі у Житомирській області: дивіться відео